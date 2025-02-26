Merakla Beklenen Lost Soul Aside'ın Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Lost Soul Aside'ın minimum ve önerilen PC sistem gereksinimleri belli oldu. İşte sorunsuz oyun deneyimi için gerekli olan donanım!
Geçtiğimiz hafta ön siparişe açılan Lost Soul Aside'ın minimum ve önerilen PC sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, sorunsuz oyun deneyimi elde etmek için hangi donanıma ihtiyaç duyulacak?
Minimum sistem gereksinimlerinde en az NVIDIA GTX 1060 veya AMD RX 5500 XT ekran kartı, Intel Core i5-10400 ya da AMD Ryzen 5 3600 işlemci ve 16 GB RAM isteniyor. 30 Mayıs 2025'te satışa sunulacak oyunun yüklenebilmesi için 80 GB kullanılabilir alan gerekecek.
Lost Soul Aside Minimum Sistem Gereksinimleri
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 5500 XT
- İşlemci: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 16 GB
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 / Windows 11
- Depolama: 80 GB SSD
Lost Soul Aside Önerilen Sistem Gereksinimleri
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 5700 XT
- İşlemci: Intel i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 16 GB
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 / Windows 11
- Depolama: 80 GB SSD
Lost Soul Aside Yüksek Sistem Gereksinimleri
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3070 / AMD RX 6800 XT
- İşlemci: Intel i7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X
- RAM: 16 GB
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 / Windows 11
- Depolama: 80 GB SSD
Lost Soul Aside Yüksek Işın İzleme Sistem Gereksinimleri
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 4080s / AMD RX 7900 XT
- İşlemci: Intel i7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X
- RAM: 16 GB
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 / Windows 11
- Depolama: 80 GB SSD
Lost Soul Aside Ultra Işın İzleme Sistem Gereksinimleri
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 5070 Ti
- İşlemci: Intel i7-13700K or AMD Ryzen 7 7800X
- RAM: 16 GB
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 / Windows 11
- Depolama: 80 GB SSD