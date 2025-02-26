Merakla Beklenen Lost Soul Aside'ın Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Geçtiğimiz hafta ön siparişe açılan Lost Soul Aside'ın minimum ve önerilen PC sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, sorunsuz oyun deneyimi elde etmek için hangi donanıma ihtiyaç duyulacak?

Minimum sistem gereksinimlerinde en az NVIDIA GTX 1060 veya AMD RX 5500 XT ekran kartı, Intel Core i5-10400 ya da AMD Ryzen 5 3600 işlemci ve 16 GB RAM isteniyor. 30 Mayıs 2025'te satışa sunulacak oyunun yüklenebilmesi için 80 GB kullanılabilir alan gerekecek.

Lost Soul Aside Minimum Sistem Gereksinimleri

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 5500 XT

NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 5500 XT İşlemci: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16 GB

16 GB İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 / Windows 11

64-bit Windows 10 / Windows 11 Depolama: 80 GB SSD

Lost Soul Aside Önerilen Sistem Gereksinimleri

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 5700 XT

NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 5700 XT İşlemci: Intel i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600

Intel i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16 GB

16 GB İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 / Windows 11

64-bit Windows 10 / Windows 11 Depolama: 80 GB SSD

Lost Soul Aside Yüksek Sistem Gereksinimleri

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3070 / AMD RX 6800 XT

NVIDIA RTX 3070 / AMD RX 6800 XT İşlemci: Intel i7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X

Intel i7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X RAM: 16 GB

16 GB İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 / Windows 11

64-bit Windows 10 / Windows 11 Depolama: 80 GB SSD

Lost Soul Aside Yüksek Işın İzleme Sistem Gereksinimleri

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 4080s / AMD RX 7900 XT

NVIDIA RTX 4080s / AMD RX 7900 XT İşlemci: Intel i7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X

Intel i7-11700 / AMD Ryzen 7 5700X RAM: 16 GB

16 GB İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 / Windows 11

64-bit Windows 10 / Windows 11 Depolama: 80 GB SSD

Lost Soul Aside Ultra Işın İzleme Sistem Gereksinimleri