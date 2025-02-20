Merakla Beklenen Lost Soul Aside'ın Türkiye Fiyatı Açıklandı

Şüphesiz 2025 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olan Lost Soul Aside ön siparişe açıldı. Bununla birlikte oyunun Türkiye fiyatı belli oldu. Peki, grafikleriyle etkileyen oyunu ön sipariş vermek için ne kadar ücret ödemek gerekiyor?

Lost Soul Aside Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Ultizero Games tarafından geliştirilen Lost Soul Aside PlayStation 5 ve PC için ön siparişe açıldı. Oyunun PC sürümü Steam'de 59,99 dolar (2.178 TL), Epic Games Store'da ise 2.499 TL fiyat etiketine sahip. PlayStation Store üzerinden oyunu ön sipariş vermek için 2.499 TL ödemek gerekiyor.

Standart sürümün yanı sıra Deluxe isimli bir sürüm de bulunuyor. Bu sürümün ücreti biraz daha yüksek. Oyunun Deluxe sürümü için Steam'de 69,99 dolar (2.541 TL), Epic Games Store ve PlayStation Store'da 2.799 TL fiyat etiketi belirlendi.

Aksiyon RPG türündeki Lost Soul Aside isimli oyunda kız kardeşi Louisa'yı kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan Kaser'ı kontrol edeceğiz. Yayıncılığını PlayStation Studios'un üstlendiği oyunda kombo sistemi de bulunacak. Bu oynanışı daha keyifli hâle getirecek. Ayrıca silahlar özelleştirilebilecek.

Lost Soul Aside Çıkış Tarihi

Lost Soul Aside 30 Mayıs 2025 tarihinde PlayStation 5 ve PC platformları için satışa sunulacak.