Fenomenlerin Lüks Araçları Artık Emniyet Müdürlüğüne Ait: Resmi Açıklama Geldi!

Son 1 haftadır İstanbul Havalimanı'ndan görüntüleri ortaya çıkan, üzerlerine giydirme işlemi yapılan lüks araçların kime ait olduğu ve akıbetinin ne olduğu belirsizdi. Bugün ise konuya dair İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Son dönemde özellikle sosyal medya fenomenleri ve kazançlarına yönelik sürdürülen suç örgütü operasyonları sonrası birçok sayıda otomobile de el konulmuştu. Bu araçların birçoğunun giydirilmiş fotoğraf ve videoları sosyal medyada paylaşılıyordu.

Akıbetlerinin ne olacağı bilinmeyen araçların zaman içinde birçok sosyal medya fenomenine ait olduğu anlaşılmıştı.

23 Adet Lüks Otomobil İstanbul Emniyet Müdürlüğüne Tahsis Edildi

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye’nin Huzuru…



İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti.

Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi.… pic.twitter.com/mzBtgp5EgU — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 26, 2023

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya atmış olduğu tweette suç örgütlerine karşı gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda 23 aracın ele geçirildiğini ve bu araçların artık İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kullanılacağını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında "Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, Milletimizin hizmetinde olacaktır!" ifadesi yer aldı.

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