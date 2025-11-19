Hem Şık Hem Akıllı Küpe Tanıtıldı! Yeni Sağlık Asistanınız Olacak

Her tarza uyum sağlayan son derece işlevsel bir akıllı küpe olan Lumia 2 tanıtıldı. Sıradan bir küpe gibi görünen cihaz, özellikle sporculara çok büyük katkısı dokunacak önemli veriler sunuyor. Bilek ya da parmaktan alınamayan sağlık verilerini almanıza imkân tanıması sayesinde sağlık durumuna dair detaylı bilgiler de sağlıyor.

Lumia 2 Özellikleri

Uzun COVID ve postural ortostatik taşikardi sendromu gibi kronik rahatsızlığı olan kişilere yardımcı olmak için geliştirilen Lumia 2 artık herkese sunuluyor. Çift olarak satılsa da kalp ve beyne yakın olması nedeniyle asıl cihaz sol kulağa takılıyor. Bu cihazın hem Android hem iOS ile uyumlu bir şekilde çalışması bekleniyor.

Cihaz, altın, gümüş ve şeffaf da dahil olmak üzere altı farklı versiyonla birlikte geliyor. 1 gramdan daha hafif olan bu küpe, spor yaparken, işteyken, gezerken ve hatta uyurken bile kullanıma uygun olacak şekilde geliştirildi. Başınıza giden kan akışını takip etme özelliğine sahip olan cihaz, bu yönüyle bileğe takılan cihazlardan ayrılıyor.

Akıllı küpe, uyku, sıcaklık gibi temel akıllı saat özelliklerinin büyük bir kısmını sunuyor. Ayrıca diyet, uyku düzeni, hareketlilik oranı ve benzerlerinin vücudunuzu nasıl etkilediğine dair ayrıntılı bilgiler sağlıyor. Örneğin oturma şeklinizin kan akışı üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu gösterebiliyor.

Cihaz, kullanıcıların uyurken ya da egzersiz yaparken pil konusunda endişe duymamanızı sağlayacak güvenli kilit sistemi ile geliyor. Ayrıca değiştirilebilir pil ünitesi mevcut. Bu pil üniteleri size 8 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bu küpe, bir yandan şık aksesuar takarken diğer yandan vücudunu daha iyi anlamaya yardımcı olan kapsamlı bilgilere erişim elde etmek isteyenlerin oldukça ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Lumia 2 Fiyatı

Lumia 2 için 249 dolar (10 bin 546 TL) fiyat etiketi belirlendi. Ayrıca aylık 9.99 dolardan (423 TL) başlayan fiyat etiketiyle kiralanabiliyor. Tabii, akıllı küpenin şu an sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da piyasaya sürülmesinin planlandığını da belirtmek gerekiyor. Diğer pazarlara ne zaman geleceği henüz belirsizliğini koruyor.