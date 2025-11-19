Honor'dan Aşırı Güçlü Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Honor, Ekim ayında Magic 8 serisini tanıttı. Şimdi de gözler yeni bir amiral gemisi telefona çevrilmiş durumda. Bu telefonun henüz resmî bir adı olmasa da Magic 8 Mini olarak adlandırılacağı yönünde söylentiler bulunuyor. Ayrıca başta batarya kapasitesi olmak üzere cihaza dair birçok çok önemli detaylar da sızdırıldı.

Honor Magic 8 Mini'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Honor Magic 8 Mini, 5.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte Dimensity 9500 işlemcisinden güç alacak. Bu işlemcide bir adet 4,21 GHz Arm C1-Ultra, üç adet C1-Premium ve dört adet C1-Pro olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

Cihazın yaklaşık 5-6 mm kalınlığında ve 6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı söyleniyor. Magic 8 Mini, LTPO ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunabilir. Telefonda 200 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamerası bulunabilir fakat sızıntı kaynağı, bunun yerine 50 megapiksel çözünürlüğüne bir kameranın tercih edilebileceğini de belirtti. Ayrıca cihazda bir telefoto kameranın yer alacağı da ileri sürülüyor.

Bu arada fikri vermesi açısından diğer modellerin özelliklerine hızlı bir bakış atmakta da fayda var. Ekim ayında tanıtılan Honor Magic 8 serisinin standart modeli 7.95 mm kalınlığa ve 205 gram ağırlığa sahipken Pro modeli ise 8.32 mm kalınlığa ve 219 gram ağırlığa sahip.

6.58 inç ekran büyüklüğüne sahip standart model, LTPO OLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı ve 6000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Pro model ise 6,71 inç ekran büyüklüğüne sahip ve LTPO ekranda 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 6000 nit maksimum parlaklık sağlıyor.

Standart Magic 8, 90W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Ayrıca 7000 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Pro modeldeyse bu kapasite 7.200 mAh'e çıkıyor. Bununla beraber 100W kablolu, 80W kablosuz hızlı şarj desteği sunuyor. Telefonlar, gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Ayrıca 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleri mevcut.