iPad Air'e Windows 11 Yüklendi! İşte Performansı!

Avrupa Birliği bölgesinde yaşayan Apple kullanıcıları regülasyonlar gereği birçok özelliğe geç ulaşmalarından şikayet ederken diğer bölgelerde olmayan bazı avantajları bulunuyor. Bu avantajların başında App Store dışındaki uygulama mağazalarını yükleme desteği yer alıyor.

M2 iPad Air Üzerinde Windows 11 Çalıştırıldı!

Üçüncü parti uygulama mağazalarından birisi olan AltStore Classic sayesinde iPhone ve iPad'lere UTM uygulamasını daha doğrusu emülatörünü kurabiliyorsunuz. Bu emülatör sayesinde sanal makine aracılığıyla Windows kullanabiliyorsunuz.

NTDev, Apple M2 işlemciden güç alan iPad Air üzerinde Windows 11 çalıştırdı ve YouTube'da yayınladığı video ile performansını gözler önüne serdi. iPadOS üçüncü taraf uygulamalar için doğrudan sanallaştırmayı kısıtlıyor ancak JIT derlemesi Windows 11'in Jailbreak gerekmeden sorunsuz bir şekilde başlatılmasını sağlıyor.

Apple M2 işlemci oldukça güçlü olsa da Windows'un bir emülatör üzerinde çalıştırılıyor olması performası düşürüyor. NTDev videoda bloatware içermeyen ve sistem gereksinimlerini azaltılmış olan Tiny11'i kullanıyor. Bu sürüm standart Windows 11'den daha az RAM ve depolama alanı gerektiriyor.

Siz daha önce UTM aracılığıyla iPhone veya iPad'inize Windows kurdunuz mu? Yorumlarda tartışalım...