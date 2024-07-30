M3 Macbook Pro Beklenen Özelliğe Kavuştu!

Apple, Mart 2024'te M3 MacBook Air modellerini piyasaya sürdüğünde kapak kapalı haldeyken çift harici ekran bağlanabildiğini duyurmuştu. Bu özellik yazılımcıları ve video prodüksiyon ile uğraşanları oldukça sevindirirken, bazı Macbook Pro kullanıcıları tepki gösterdi.

macOS Sonoma 14.6 ile Çift Harici Ekran Desteği Geldi!

Ekim 2023'te piyasaya sürülen M3 14 inç MacBook Pro'da böyle bir özellik bulunmuyordu ve Apple ilerleyen dönemde yayınlayacağı bir yazılım güncellemesi ile bu desteği kazandıracağını dile getirmişti. Beklenen özellik macOS Sonoma 14.6 güncellemesi ile geldi.

13 inç M3 MacBook Pro artık kapak açıkken 6K çözünürlükte bir harici ekranı veya kapak kapalıyken 60 Hz'e kadar 5K çözünürlükte iki harici ekranı destekliyor. M3 Pro ve M3 Max işlemcili MacBook Pro'lar bu durumdan etkilenmiyor çünkü hali hazırda birden fazla ekranı destekliyorlar.

Bu nedenle söz konusu iyileştirme sadece 14 inç M3 MacBook Pro için geçerli. Çift harici ekran desteğinin yanı sıra macOS Sonoma‌ 14.6 ile bir dizi güvenlik açığı kapatıldı.