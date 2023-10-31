M3 MacBook Pro ile M2 MacBook Pro Pil Ömrü Arasında Ne Farklar Var?
Geçtiğimiz gece tanıtılan M3 işlemcili MacBook Pro'ların pil ömrüne yönelik detaylar ortaya çıktı. İşte M2 işlemcili MacBook Pro ile kıyası!
Apple geçtiğimiz gece gerçekleşen Scary Fast etkinliğinde yeni MacBook Pro'ları tanıttı. M3 işlemcilerin yükseltilmiş performansıyla birlikte yeni MacBook Pro'ların pil ömrü de arttı.
2023 model 14 ve 16 inç MacBook Pro dizüstü bilgisayarlar, şirketin taşınabilir Mac'lerinin bugüne kadar gördüğü en iyi gücü ve verimliliği sunan yeni M3, M3 Pro veya M3 Max işlemcileriyle birlikte geliyor.
Yeni işlemcisi sayesinde Apple, MacBook Pro'ların pil ömrünü hangi modelle karşılaştırdığınıza bağlı olarak 1 ila 5 saat arasında uzatmayı başardı.
M3 MacBook Pro Pil Ömrü
- Yeni 16 inç M3 Pro ve Max MacBook Pro'lar tek şarjla 22 saat video oynatma imkânı sunuyor. (M2 Pro/Max ile 21 saatten fazla)
- Yeni 14 inç M3 MacBook Pro, tek bir şarjla 22 saat video oynatma imkânı sunuyor. (M2 Pro/Max MacBook Pro ile 17 saat)
- Yeni 14 inç M3 Pro ve Max MacBook Pro, tek bir şarjla 18 saat video oynatma imkânı sunuyor. (M2 Pro/Max MacBook Pro ile 17 saatten fazla)
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|14″ M3 MacBook Pro
|14″ M3 Pro veya Max MacBook Pro
|16″ M3 Pro veya Max MacBook Pro
|14″ M2 Pro veya Max MacBook Pro
|16″ M2 Pro veya Max MacBook Pro
|Kablosuz İnternet Gezinimi
|15 saat
|12 saat
|15 saat
|11 saat
|14 saat
|Video
|22 saat
|18 saat
|22 saat
|17 saat
|21 saat
|Dâhili Güç Adaptörü
|70W
|70W
|140W
|67W veya 96W
|140W
|Pil Kapasitesi
|70Wh
|70Wh
|100Wh
|70Wh
|100Wh
|Hızlı Şarj
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Peki siz tanıtılan yeni M3 işlemcili MacBook Pro'lar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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