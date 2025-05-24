Yanlış Duymuyorsunuz: M3 Ultra'lı Macbook Pro Ortaya Çıktı!

Apple'un şu ana kadarki en gelişmiş bilgisayar işlemcisi olan M3 Ultra sadece Mac Studio ile kullanılabiliyor. Çin sosyal medya platformu BiliBili'de yayınlanan bir gönderi Apple'ın bu işlemciyi Macbook Pro'da test ettiğini ortaya çıkardı. Ancak şimdiden sevinmeyin.

Apple, M3 Ultra İşlemciyi Macbook Pro'da Test Etti

Paylaşımı yapan kullanıcı iPhone 16 mühendislik prototipinde çalışan iOS 18'de, M3 Ultra işlemcili 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerine ait kod referansları bulduğunu söyledi. Özellikle, /AppleInternal/Diags/Tests/ klasöründe bulunan bir dosyada J514d ve J516d kod adlarını görüldü.

J514 ve J516, Apple tarafından Ekim 2023'te tanıtılan M3 Pro ve M3 Max çipli 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin kod adlarıdır. Ancak, bu kod adlarında Ultra çipe atıfta bulunan bir "d" eki var. M3 Ultra'lı Mac Studio'nun kod adının J575d olması bunu doğruluyor.

Apple'ın Ultra işlemcili bir Macbook'u piyasaya sürmemesi bunu dikkate değer bir keşif haline getiriyor. Ancak performans tutkunlarının sevinmesine gerek yok. Ortak görüş Apple'ın bu çalışmasının M3 Ultra'nın Macbook kasasında nasıl performans gösterdiği ve ne kadar ısındığını test etmekten ibaret olduğu yönünde.

Bu işlemciye sahip bir Macbook Pro'yu piyasaya sürmenin önünde iki büyük engel var: ısınma ve pil performansı. Şu anda Apple'ın 14 inç ve 16 inç Macbook Pro'lara bu işlemciyi yerleştirmesi mümkün görünmüyor. Ancak test etmiş olması heyecan verici bir detay!