Apple'ın M4 Çipli Yeni MacBook Pro Modeli Henüz Tanıtılmadan Satışa Çıkarıldı: Fiyatı Cep Yakan Cinsten!

Apple'ın merakla beklenen M4 çipli yeni Mac modelleri hakkında ilginç bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz günlerde henüz resmi olarak tanıtılmamasına rağmen kutu açılış videosu paylaşılan MacBook Pro modeli, Rusya'daki bir ilan sitesinde faiş fiyattan satışa çıkarıldı.

Henüz Tanıtımı Bile Yapılmayan MacBook Pro, Rusya'da 7500 Dolardan Şatışa Sunuldu!

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yakında düzenleyeceği bir ektinlikle birlikte tanıtacağı M4 Çipli MacBook Pro hakkında ilginç sızıntılarla karşılaşmaya devam ediyoruz. Henüz geçtiğimiz günlerde kutu açılış videosu paylaşılan yeni bilgisayar, kısa bir süre önce resmi olarak piyasaya sürülmemesine rağmen Rusya'daki bir ilan sitesinde satışa sunuldu.

Rusya merkezli ünlü ikinci el satış platformu Avito'da Apple tarafından henüz tanıtılmayan yeni M4 çipli 14 inç MacBook Pro'nun listlelendiği görüntüleniyor. İlan verilen cihazın 16GB RAM ve 512GB depolama alanıyla yapılandırıldığı ve şu anda M3 Pro ve M3 Max işlemcili MacBook Pro modellerine özel Uzay Siyahı isimli renk seçeneğine sahip olduğu görülüyor.

İlandaki MacBook Pro olduğu söylenen bilgisayarın fiyatı ise dudak uçuklatan cinsten. Öyle ki cihaz için istenen 720000 rublelik (yaklaşık 7500 dolar) fiyat, mevcut MacBook Pro modellerinden önemli ölçüde daha yüksek. Yeni dizüstü biligisayarın önce kutu açılış videosuna konu olması ve ardından satışa çıkarılmasının ardından, cihazın Çin’de depodan çalınıp Rusya’ya getirildiği iddia ediliyor. Konu hakkında Apple cephesinden ise henüz herhangi bir açıklama yok.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...