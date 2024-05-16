M4 iPad Pro Parçalandı: Bir İyi Bir Kötü Haber!

Apple'ın geçtiğimiz günlerde tanıttığı M4 işlemcili yeni iPad Pro'nun 5.1 mm'lik kalınlığı ile bugüne kadarki en ince Apple cihazı olduğunu ve kullanıcıların cihazın kolayca büküleceğine dair endişelerine karşı Apple'dan bir açıklama geldiğini sizlerle paylaşmıştık.

Apple'ın kıdemli başkan yardımcılarından John Ternus verdiği bir röportajda, Yeni iPad Pro'da anakartı kaplayan ve cihazın ortasından aşağı doğru uzanan metal bir "kaporta" yer aldığını ve bu sayede ürünün sertliğini büyük ölçüde artırdıklarını açıklamıştı.

2024 iPad Pro Dayanıklılık Testi

Bu açıklamayı sizlerle paylaştığımız haberde iPad Pro satışa çıkar çıkmaz birilerinin satın alıp izlenebilmek için cihazın sınırlarını zorlayarak bükeceğini de vurgulamıştık. Beklediğimiz gibi oldu ve sosyal medyada bükülmüş M4 iPad Pro'lar paylaşılmaya başlandı.

Dayanıklılık testleri ile tanınan JerryRigEverything adlı YouTuber, M4 işlemcili iPad Pro'nun sınırlarını zorladı. Evet, iPad Pro günlük kullanımda dayanıklı bir yapıya sahip fakat biraz fazla zorlandığında işler değişiyor.

Yatay tutarken bükmeye çalıştığınızda fazla esniyor olsa dayanıklı görünen tablet, dikey bir şekilde bükülmeye çalışıldığında kolayca zarar görüyor.