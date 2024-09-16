M4 İşlemcili Mac'ler Geliyor! İşte Heyecanlandıran Tarih

iPhone 16 serisinin tanıtılması ve ön siparişe açılması sonrasında gözler yeniden Apple'a çevrildi. M4 işlemcisini iPad Pro ile kullanıma sunan Apple henüz bu işlemciyi Mac modelleri ile buluşturmadı ancak uzun sürmeyecek. Ekim ayında yani önümüzdeki ay bir tanıtım etkinliği daha bekleniyor.

Apple analizleri ile tanınan Mark Gurman, Ekim ayında gerçekleştirilecek olan etkinliğin mevcut M3 işlemcilere kıyasla önemli bir performans artışı sunan M4 işlemciden güç alan Mac'ler etrafında şekilleneceğini dile getirdi.

Apple M4'lü Mac Modelleri Nasıl Olacak?

Önümüzdeki ay gerçekleştirilecek olan etkinlikte görmeyi beklediğimiz modeller şu şekilde;

- J604: M4 işlemcili başlangıç seviyesi 14 inç MacBook Pro

- J614 ve J616: Her biri iki profesyonel M4 işlemciye sahip 14 inç ve 16 inç MacBook Pro'lar.

- J623: M4 çipli yeni iMac.

- J773: M4 ve M4 Pro ile güçlendirilen Mac mini

Bu modellere ek olarak M4 MacBook Air modellerinin (J713 ve J715) 2025'in ilk çeyreğinde, yeni Mac Studio'nun (J575) ise 2025 ortasında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Profesyonellere hitap eden ve halen Apple Silicon ile buluşamayan Mac Pro ise 2025 yılı bitmeden güncellenecek.

Apple'ın Intel işlemcilere veda ederek kendi işlemcilerine geçiş yapması büyük bir devrim oldu. Apple M4 bir kenara M1 Pro ve M1 Max işlemcili bilgisayarlar bile halen çok iyi bir performans sunuyor.