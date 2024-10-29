Amazon'dan Büyük Hata: Yakında Tanıtılacak M4 İşlemcili Mac Mini'nin Özellikleri Ortaya Çıktı!
Apple'ın çok yakında tanıtması beklenen yeni M4 çipli Mac Mini modelleri Amazon'da ortaya çıktı.
ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz M4 işlemcili yeni iMac'i duyurduktan sonra gözler diğer yeni Mac modellerine çevrildi. Son olarak firmanın yakında tanıtacağı M4 çipli yeni Mac Mini Amazon'da ortaya çıktı. Detaylar haberde.
Amazon'da Listelenen Yeni M4 Çipli Mac Mini'nin Özellikleri Belli Oldu
Apple'ın M4 işlemci serisiyle yenilenen yeni Mac modelleri ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Yeni cihazlardan M4 Mac Mini, henü tanıtılmadan önce Amazon'da 'yanlışlıkla' listelendi. Yapılan listeleme, fark edildikten kısa bir sonra hemen kaldırılsa da cihaza ait pek çok özelliğin ortaya çıkmasını sağladı.
Amazon'da gün yüzüne çıkan listelemeye göre, yakında tanıtılacak Mac Mini hem M4 hem de M4 Pro işlemcileri ile birlikte gelecek. Minik bilgisayar, 64 GB'a kadar RAM ve 8 TB'a kadar depolama alanı seçenekleriyle satışa sunulacak. Yeni cihaz ayrıca, Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini de destekleyecek. M4 işlemcisiyle yenilenen Mac Mini, tasarım tarafında ise selefine kıyasla daha ufak bir yapıya sahip.
Cihazın diğer özellikleri ve fiyatı hakkında ise henüz net bir bilgi yok. Apple'ın ilerleyen günlerde yeni M4 işlemcili Mac Mini modelini tanıtmasını bekliyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!
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