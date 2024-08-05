M4 İşlemcili Yeni MacBook'lar Yakında Geliyor: Apple Yapay Zekada Çağ Atlayacak!

Apple'ın ünlü bilgisayar ailesi Mac'ler ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olması beklenen M4 işlemcili yeni MacBook serisinin tanıtım tarihi, şirkete yakın kaynaklar tarafından gün yüzüne çıkarıldı. İşte detaylar...

M4 İşlemcili Yeni Mac Modelleri Bu Yıl Bitmeden Raflarda Olacak

Apple'a yakınlığı ile bilinen ünlü teknoloji analisti Mark Gurman, yeni Mac modellerinin ne zaman tanıtılacağı sorularına yanıt verdi. Gurman, ABD merkezli teknoloji devinin M4 işlemcilerinden güç alacak bazı Mac bilgisayarlarını bu yıl içerisinde satışa sunmayı planladığını dile getirdi.

Gurman'ın iddialarına göre, Apple 2024 yılının son aylarında M4 işlemcili yeni MacBook Pro, iMac ve son olarak M2 neslinde karşılaştığımız Mac Mini modelerini satışa sunacak. MacBook Air , Mac Pro ve Mac Studio cihazları ise M4 güncellemesine ancak 2025 yılının başında kavuşacak.

Ünlü analist, yeni işlemcili bilgisayarın olası çıkış tarihlerinin ile birlikte özellikleri hakkında bazı temel bilgileri de paylaşmayı unutmadı. M4 işlemci serisinin Apple Intelligence ile geliştirilen yapay zeka özellikleri ile öne çıkacağını söyleyen Gurman, yeni Mac modellerinin tasarımsal alanda çok büyük tasarım değişikliklerinin yerine performans alanında iyileştirmeler sunacağını belirtiyor.

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