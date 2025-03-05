Bu Hafta Tanıtılacak: M4 MacBook Air Bizlere Neler Sunacak?

Apple her lansmanda olduğu gibi 16e tanıtımında da kafaları karıştırdı. Zira MacBook Air için yeni model artık yolda ve birçok tüketici tarafından heyecanla bekleniyor. Peki M4 işlemcili yeni MacBook Air kullanıcılarına neler sunacak. Sizler için M4 MacBook Air'in bilinen teknik özelliklerini listeledik. İşte konuyla ilgili detaylar...

Yeni M4 MacBook Air Bizlere Neler Sunacak?

M4 Çipi

Geliştirilmiş Harici Ekran Deneyimi

Pil Ömrü İyileştirmeleri

İki Kat Ram Kapasitesi

Yeni 12 Megapiksel Kamera

Aslında yni MacBook modelinde gerçek anlamda bir fark yaratacak olan değişiklik onun kalbinde yani işlemcisinde yatmakta. Apple'ın Silicon M4 yonga setiyle gelecek olan model şu anda satışta olan M3 MacBook Air modellerine büyük bir fark atacak. Bu yeni işlemci 10 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine içermekte. Kısacası M Serisi işlemcilere yakışır şekilde yüksek performans sunacak.

Yeni yonga setinin devamında pek çok kullanıcının MacBook'ları ofislerinde veya evlerinde iki, üç ekranlı şekilde kullandığını fark eden Apple ekran desteği konusuna da el attı. Zira geçmişte sadece ekstra bir ekranla kullanabildiğiniz MacBook'lar M3 işlemciler ile birlikte aynı anda 2 ekranda çalışmayı desteklediler. Fakat M4 işlemci ile birlikte MacBook Air ile "kapak açıkken" iki harici ekranı çalıştırmak için uygun destek verilecek. Bu işlevsellik Kasım ayında M4 MacBook Pro'ya geldi ve iki bilgisayar da aynı çipe sahip olduğundan, Air için de bekleniyor.

Güç verimliliği yani uzun pil ömrü aslında MacBook modellerinin en çok tercih edilme sebepleri arasında geliyor. Bu noktada M4 çipli iPad Pro'nun pil kapasitesinin değiştirmeden pil ömrünü uzatmayı başaran Apple'ın aynı süreci M4 MacBook Air modelinde de yönetmesi bekleniyor. Bunun devamında Apple Intelligence özelliklerinin de gündemde olmasıyla birlikte Apple RAM kapasitesi miktarındaki sınırlamaları da kaldırdı. M4 MacBook Air 16 GB RAM ile piyasaya sürülecek.

Son olarak yeni Air 12 Megapiksel ön kamera ile sunulacak. Bu özellik pek çok kullanıcı tarafından pek fazla önemsenmeyecek belki de ancak dünya hibrit çalışma düzenine ayak uydurmuş durumda ve pek çok kişi toplantılarını online olarak düzenliyor. Bu sebeple Air kullanıcılarına geliştirilmiş kamera özelliği sunulması büyük önem arz etmekte. Peki siz yeni M4 MacBook Air hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın...