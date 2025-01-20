M4 İşlemcili MacBook Air Performanstan Daha Önemli Yeniliklerle Gelecek

Apple, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Her ne kadar şirket son zamanlarda iPhone SE 4 ile gündeme gelse de akıllı telefon üzerinde çalıştığı tek teknoloji değil. Bir süre önce M4 işlemcili MacBook Pro ve mac mini'yi tanıtan Apple, şimdi ise MacBook Air'i yenilemeye hazırlanıyor. Üstelik işlemci bu modeldeki tek yenilik olmayacak.

MacBook Air Ekran Teknolojisi Yenileniyor

İddialara göre Apple, MacBook Air modelleri için yeni bir ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor. Ancak ilk bilgiler bunun OLED bir panel olmayacağı yönünde. Şirketin, OLED kullanmak yerine “oxide TFT” tabanlı LCD panel geliştirdiği iddia edildi.

TheElec'in haberine göre, MacBook Air kullanıcıları Pro modellerdeki ince ekran, yüksek çözünürlük ve düşük güç tüketimi avantajlarını bu yeni oxide LCD sayesinde deneyimleme fırsatı bulacak. Mevcut MacBook Air’lerde geleneksel TFT LCD panel yer alırken, MacBook Pro serisinde 2022’den bu yana Oxide TFT LCD kullanılıyor.

Bu teknoloji, malzemesindeki farklılık sayesinde (örneğin Indium-Gallium-Zinc Oxide) çok daha hızlı elektron akışı sağlayarak performansı yükseltiyor. Bunun getirisi olarak daha ince ekranlar, daha hızlı tepki süreleri, yüksek çözünürlük ve daha az enerji tüketimi elde etmek mümkün.

OLED ise maliyeti nedeniyle 2027 öncesinde MacBook Air'de kendine yer bulamayacak. Analistler, bu süreçte Apple’ın “Hybrid OLED” adıyla andığı bir teknolojiyi MacBook Pro’da 2026 gibi erken bir tarihte hayata geçirmeyi planladığını belirtiyor.

Şirketin bu beklleme sürecinde Oxide TFT ile kullanıcılara daha iyi görüntü kalitesi, yüksek parlaklık ve potansiyel enerji tasarrufuyla donatılmış bir MacBook Air sunması ise pozitif bir gelişme olarak kabul ediliyor.