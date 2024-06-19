M4 MacBook Pro Bekleyenleri Sevindirecek Haber!

Apple bu yıl şaşırtıcı bir hamle yaptı ve ilk kez yeni M serisi işlemcisini Mac yerine iPad ile kullanıma sundu. M4 iPad Pro modellerinin ardından gözler Mac'lere çevrildi. Bloomberg'den Mark Gurman geçtiğimiz haftalarda M4 Mac yol haritasını paylaşmıştı. M4 Macbook ne zaman geliyor? sorusuna yeni bir cevap daha geldi.

M4 Macbook Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Ekran endüstrisinin tanınan isimlerinden Ross Young, X'te yaptığı paylaşımda yeni MacBook Pro modelleri için panel sevkiyatlarının 2024'ün üçüncü çeyreğinde başlayacağını duyurdu. Apple'ın Mac etkinliklerinin Ekim'de düzenlediğini göz önünde bulundurarak, M4 Macbook Pro'ların yıl sonuna kadar geleceğini söyleyebiliriz.

Tabii söz konusu Macbook'lar olduğu için sadece M4 ile sınırlı kalınmayacak. Çok daha yüksek performans sunan Apple M4 Pro ve M4 Max işlemciler yeni Macbook Pro'lar ile birlikte tanıtılacak. Apple'ın bu dizüstü bilgisayara ek olarak M4 işlemciden güç alan MacBook Air, Mac mini, iMac, Mac Studio ve Mac Pro'yu da tanıtması bekleniyor.

Apple çok daha ince bir tasarıma sahip olan OLED ekranlı Macbook Pro'ları 2026 yılında piyasaya süreceği için bu yıl tanıtılacak Macbook modellerinde büyük bir tasarım değişikliği beklemiyoruz.