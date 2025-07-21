Yeni iPad Pro, Daha Öncesinde Hiç Görülmeyen Bir Özelliğe Sahip Olacak!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, bir yandan eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone 17 serisi üzerinde çalışırken, bir yandan da M5 çipli iPad Pro modelini bu yıl içerisinde tanıtmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni tabletin sunacağı yenilikler hakkında henüz pek fazla bilgi ortaya çıkmasa da, tasarımı hakkında önemli detaylar kısa bir süre önce gün yüzüne çıktı.

Aktarılanlara göre M5 çipli iPad Pro çift ön kamera sistemi ile gelecek. Üstelik, akıllı tablet modellerinde nadiren rastladığımız bu özellik iPad Pro'da farklı bir şekilde karşımıza çıkacak. İşte detaylar!

iPad Pro'nun Çift Ön Kamerası Farklı Yerlerde Konumlanacak

Sektörel kaynaklardan paylaşılan bilgilere göre M5 işlemcili iPad Pro'da yer alacak çift ön kamera sistemi, akıllı telefonlarda gördüğümüzün aksine farklı yerlerde konumlanacak. Zira ön taraftaki iki kamera sensöründen birinin dikey olarak diğerinin ise yatay olarak yerleştirileceği belirtiliyor.

Peki, Apple neden böyle bir tasarım üzerinde çalışıyor? Aktarılanlara göre ön kameraların hem dikey hem de yatay olarak konumlandırılması, kullanıcıların tabletin duruşunu değiştirmeden aynı açıda fotoğraf çekmesine ve görüntülü görüşmeleri sürdürebilmesine imkan tanıyacak. Bildiğiniz gibi M4 iPad Pro yatay formda yerleştirilen tek bir kameraya sahip.

Öte yandan söz konusu akıllı tabletin pek de fazla yenilik içermesi beklenmiyor. Analistlere göre Apple, yeni iPad Pro'da çift ön kamera ve M5 çipi dışında yeni bir özellik sunmayacak. Bu kararın arkasında Apple'ın M4 işlemcili iPad Pro ile birlikte beklenen pek çok özelliği sunması yatıyor.

Çıkış tarihi konusuna da değinecek olursak, Apple'ın iPad Pro serisini genellikle 18 aylık aralarla güncellediği için yeni M5 çipli iPad Pro'nun bu yıl eylül ile ekim aylarında resmen tanıtılması bekleniyor. Gelişmeler için takipte kalın!