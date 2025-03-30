Şirket İçinden Bilgi Geldi! M5 MacBook Pro ve iPad Pro İçin Kritik Gelişme

Apple, geçen yıl M4 işlemcili iPad Pro ve MacBook Pro modellerini piyasaya sürdü. Seleflerine kıyasla ciddi seviyede performans artışı sunan cihazlar, teknik özellikleriyle dikkat çekmeyi başardı. Şu anda ise gözler, M5 işlemcili iPad Pro ve MacBook Pro'da.

İki ürün için geri sayım başladı. Beklentiler giderek artıyorken Apple ile ilgili güvenilir kaynaklardan Mark Gurman, ne zaman tanıtılacaklarını paylaştı.

M5 işlemcili iPad Pro ve MacBook Pro, Bu Yıl Çıkacak

Gurman'ın edindiği bilgilere göre bu yıl tanıtılacak cihazlar, Apple'ın ileri test aşamasına geçti. Buna göre ürünlerin yılın ikinci yarısında üretilmeye başlanacağı söylendi. Sonuç olarak geri sayımın başladığını söyleyebiliriz.

Yeni iPad Pro ve MacBook Pro modellerinin M5 işlemci dışında önemli bir yenilik sunmayacağı bildiriliyor. Fakat önümüzdeki yıl çıkacak ürünlerde özellikle ekran ve tasarım açısından bir değişiklik bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni M5 iPad Pro ve MacBook Pro'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.