MacBook'ların Sinir Bozan Şarj Sorunu Çözüme Kavuştu

Apple'ın ünlü MacBook dizüstü bilgisayarları, gerek kompakt yapısı gerekse güçlü ve kullanışlı özellikleri sayesinde pek çok kişi tarafından tercih edilmekte. Ancak bu durum, cihazların hiç bir soruna sahip olmadığı anlamına gelmiyor. Özellikle de bilgisayarların şarja takıldığında otomatik olarak açılması zaman zaman pek çok kullanıcının sinirini bozabiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, son olarak MacBook'ların bu sorununa el attı. Şirket, cihazların şarja takıldığında açılmaması için ne yapılması gerektiğini anlatan yeni bir çözüm yolunu web sitesinde yayınladı.

MacBook Şarja Takıldığında Açılıyor Sorununun Çözüm Yolu

Bilmeyenler için günümüzdeki MacBook modelleri, kapağı açıldığında veya kapalı durumdayken şarja takıldığında otomatik olarak açılıyor. Apple'ın bilgisayarlarında sunduğu bu özellik, cihazın kapalı kalmasını isteyen kullanıcıları zaman zaman çileden çıkartabiliyor. Örneğin bilgisayarı temizlemek için kapattığınız esnada cihazın açıldığını düşündüğümüzde, bunun bir özellikten daha çok bir sorun haline dönüştüğünü söyleyebiliriz.

Apple da bunu anlaşmış olacak ki, MacBook'ların otomatik olarak açılmasını istemeyen kişilerin uygulayabileceği yeni bir çözüm yolunu resmi web sitesinde yayınladı. Eğer MacBook'unuz macOS Sequoia ile çalışıyorsa aşağıdaki adımları takip ederek cihazınızın şarja takıldığında açılmasını engelleyebilirsiniz:

Terminal uygulamasını açın. MacBook'un şarja takıldığında açılmasını önlemek için: “sudo nvram BootPreference=%02” komutunu girin. MacBook'un kapağını açınca başlatmayı önlemek için: “sudo nvram BootPreference=%01” komutunu girin. Hem kapağı açıldığında hem de şarja takıldığında açılmasını önlemek için: “ssudo nvram BootPreference=%00” komutunu girin. Terminal uygulamasının sizden istediği zamanda yönetici parolanızı girin.

Yukarıdaki işlemleri devre dışı bırakmak istediğiniz durumlarda tekrardan Terminal uygulamasına giriş yapıp “sudo nvram -d BootPreference” komutunu girebilirsiniz. MacBook'unuzu TV ve diğer ekranlara nasıl bağlayacağınızı merak ediyorsanız, bu içeriğimize de göz atabilirsiniz:

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