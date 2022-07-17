M2 Pro ve M2 Max İşlemcili MacBook'lar Ne Zaman Çıkacak?

M2 işlemcili MacBook Pro ve MacBook Air'i piyasaya sürdükten sonra Apple'ın 2022 ile 2023 arasında birkaç M2 işlemcili Mac'i daha piyasaya sürmesi bekleniyor. Bloomberg'den Mark Gurman, Power On bülteninde şirketin yeni M2 Pro ve M2 Max işlemcisini piyasaya sürmek gibi bir iç hedefi olduğunu söylüyor.

Gurman'a göre daha geliştirilmiş M2 işlemcilere sahip 14 inç ve 16 inç MacBook Pro şimdiden geliştiriliyor. Apple bu makineyi yeniden tasarım, daha fazla bağlantı noktası, bir MagSafe şarj cihazı, daha iyi bir ekran ve geliştirilmiş bir web kamerası ile yenilediği için makinelerin genel tasarımının ve özelliklerinin "kabaca aynı kalacağını" söylüyor.

Gurman, M2 Pro ve M2 Max işlemcili MacBook Pro'dan neler beklenebileceği konusunda önemli bir bilgi veriyor:

"Tıpkı standart M2 işlemcilerde olduğu gibi, odak noktasının çoğunun grafik tarafında olmasını bekleyin."

M2 Pro ve M2 Max İşlemcileri Grafik Tarafına Odaklanacak

MacBook Pro'daki M2 işlemcisinin testleri, tek çekirdek performansının M1 işlemcisinden yaklaşık %11,56 daha hızlı olduğunu, çok çekirdekli performansının ise yaklaşık %19,45 arttığını gösteriyor. M1 işlemci, 4K video kodlama ve kod çözmede artırılmış performans ve daha hızlı LP5 bellek desteği gibi yalnızca M1 ailesinin üst düzey işlemcilerinde bulunan bazı özellikleri de içeriyor.

Bu durumda Gurman, M2 Pro ve M2 Max işlemcili yeni Mac'lerin grafik tarafına odaklanacağına inanıyor. Bu, video düzenleme, kodlama ve daha fazlasıyla daha zorlu görevleri gerçekleştirmesi gereken profesyonel kullanıcılar için harika yeniliklere gebe olabilir.

Son olarak Gurman, M2 Pro ve M2 Max işlemcili MacBook Pro'nun 2022 sonbaharı ile 2023 baharı arasında piyasaya sürüleceğini tahmin ediyor. Yine de "devam eden tedarik zinciri zorlukları göz önüne alındığında, işlemcilerin mağaza raflarına tam olarak ne zaman ulaşacağını tahmin etmenin zor olduğunu" da ekliyor.