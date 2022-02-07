MacBook Pro 2022 M2 Yonga Setiyle Piyasaya Sürülebilir!

Apple'ın mevcut M1 destekli 13 inç MacBook Pro'nun yerine yeni bir giriş seviyesi MacBook Pro sunmayı planladığını açıklayan Bloomberg teknoloji muhabiri Mark Gurman'a göre, yeni nesil M2 destekli MacBook Pro dizüstü bilgisayarlar Kasım 2022'de piyasaya sürülebilir. İşte M2 yonga setiyle piyasaya sürülecek MacBook Pro 2022 hakkında merak edilen detaylar!

MacBook Pro 2022 M2 Yonga Setine Sahip Olacak

9to5Mac tarafından bildirildiği üzere Gurman, MacBook'un yalnızca yeni nesil Apple silikonunu kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda Touch Bar gibi özellikleri de bırakacağını Power On bülteninde paylaştı. Apple 16 inçlik modellerde tartışmalı TouchBar'ı tamamen kullanımına son verecek. Gurman'ın konu hakkındaki açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

“Yeni giriş seviyesi MacBook Pro Touch Bar özelliğine sahip olmayacak. Apple'ın bunu üst düzey MacBook Pro'larda sunacağı düşüncesindeydim ancak temel farklıklar sadece daha az ekran oranı, işlemci ve depolamadan ibaret olacak. ProMotion veya miniLED ayrıcalıkları da olmayacak. Yeni 24 inç iMac, giriş seviyesi Mac mini ve yenilenmiş MacBook Air M2 çipli birçok Mac'ten biri olacak."

Gurman'ın belirttiği gibi, bu olası MacBook Pro modeli, 120 Hz MiniLED ProMotion ekran gibi mevcut 14 inç ve 16 inç modellerden bazı sevilen özellikleri de beraberinde getirmeyecek ve depolama ve işlem gücünü azaltacak. Sonuç, MacBook Pro serisinin en az bir giriş cihazının nispeten uygun fiyatlı kalması olacak, ancak bu yeni modelin yerleşik bir HDMI ve SD kart okuyucu gibi özellikleri de içerip içermeyeceği belli değil. Bu tahminler için resmi bir kaynak sağlanmadı ve en iyi bilgilendirilmiş sızıntılar bile bazen yanlış çıkabiliyor, bu nedenle tüm bu bilgileri bir iddia olarak kabul etmek en doğrusu olacaktır.

Eğer doğru çıkarsa, o zaman sadece yeni nesil Apple SoC'yi değil, aynı zamanda yıl sonuna kadar iMac, Mac Mini ve MacBook Air serisine yeni eklemeler de görebiliriz.

M1 destekli MacBook serisi 2021'de kesinlikle farklılık yarattı, bu nedenle yeni nesil geldiğinde hangi performans artışlarının mümkün olduğunu görmekten heyecan duymamız gayet doğal. Bu giriş seviyesi MacBook Pro'nun daha büyük, daha güçlü kardeşlerinin en iyi özelliklerinden bazılarını kaybedebileceği haberiyle işler daha da karışıyor, bu onları daha büyük depolama ve bellek kapasitelerinin yanı sıra tartışmasız en başta 'Pro' cihazlar yapan bir şey.

Beklenen bu yeni MacBook Pro modeli, Touch Bar ve ProMotion Display'i elden çıkarırsa, yalnızca daha büyük MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarındaki diğer özelliklerin, örneğin bağlantı noktalarının herhangi bir ek masraf eklemeden yeniden dahil edilmesini umabiliriz. Bakalım ilerleyen zamanlarda bizleri ne gibi sürprizler bekliyor olacak? Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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