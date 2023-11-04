Yeni MacBook Pro'lardaki Bilinmeyen Yenilik: Sıvı Tespit Uyarısı!

Apple'ın sınırlı garantisi iPhone, Apple Watch ve bazı AirPods modelleri gibi suya dayanıklı ürünler için bile sıvıların neden olduğu hasarları kapsamıyor. Bu nedenle Apple, ürünlerinin sıvıya maruz kalıp kalmadığını tespit etmek için farklı yöntemlere sahip.

Apple bu doğrultuda, geçtiğimiz günlerde tanıtılan en yeni Mac'lerin USB-C bağlantı noktalarında sıvı tespit edilip edilmediğini anlamak için yeni bir yöntem kullanıyor.

Mac'ler Artık USB-C Bağlantı Noktalarındaki Sıvıları Algılayabiliyor

9to5Mac tarafından belirtildiği üzere macOS Sonoma 14.1, bilgisayarın sıvıya maruz kaldığını tespit edebilen "liquiddetectiond" adlı yeni bir sistem yazılımı içeriyor. Daha spesifik olarak bu yazılım, Mac'teki her bir USB-C portundan sıvı algılama analizi toplamak için arka planda çalışıyor.

Bu yazılım Apple tarafından "Sıvı Tespiti ve Korozyon Azaltma Yazılımı" olarak tanımlanıyor. iPhone ve iPad'lerde de benzer bir yazılım bulunuyor ve bu da bağlantı noktasında sıvı tespit edildiğinde kullanıcıları uyararak hasar görmelerini önlemek için şarj kablosunu hemen çıkarmalarını sağlıyor.

Apple, iOS'ta hâlihazırda buna benzer bir uyarıyı eninde sonunda uygulayabilecek olsa da bu yazılım tarafından toplanan verilerin teknisyenler tarafından bir Mac'in ücretsiz onarım için uygun olup olmadığını belirlemek için kullanılması daha olası görünüyor.

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