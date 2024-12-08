Apple'dan Dev 5G Hamlesi: iPhone'larla Beraber MacBook ve Vision Pro'lar da 5G Bağlantısına Sahip Olacak!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, kısmen de olsa rakiplerinin gerisinden geldiği bağlantı teknolojileri alanında dev bir atılıma imza atmaya hazırlanıyor. İddialara göre şirket, 2025'te piyasaya süreceği iPhone cihazlarında bir sürdedir geliştirdiği 5G modemini kullanacak.

Bununla birlikte şirketin ilerleyen yıllarda tanıtacağı Apple Vision Pro 2 ve MacBook modellerinde de aynı modemi kullanacağı ve cihazların bu modemle kendi hücresel bağlantılarına sahip olacakları da öne sürülüyor.

Yeni MacBook ve Vision Pro Modelleri Kendi İnternet Bağlantısına Sahip Olacak

Sektörel kaynaklar Apple'ın, akıllı telefonlar için yeni 5G bağlantı destekli modemini 2025'te hayata geçireceğini iddia ediyor. Öte yandan firma bu alanda geç kalsa da önemli bir yeniliğe de imza atacak.

Aktarılanlara göre, gelecek sene piyasaya sürülecek MacBook bilgisayarları, ayrı bir 5G harici bağlantı modeline ev sahipliği yapacak. Söz konusu modemle birlikte cihazlar, artık internete bağlanmak için Wi-Fi’a veya hotspot bağlantısına ihtiyaç duymadan kendi hücresel verisini kullanabilecek.

Öte yandan bu yenilik ülkemizde yurt dışından daha uygun fiyata MacBook almayı planlayan kişileri biraz üzebilir. Zira yeni hücreselli cihazlar yapısı gereği, tıpkı akıllı telefonlar gibi IMEI kaydına tabi tutulacak. Yeni 5G bağlantısına sahip olacak Vision Pro 2 modelinin ve MacBook cihazlarının 2026'dan önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

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