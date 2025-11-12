Mac Mini'ye Yeni Rakip: 32 GB RAM'li Mini PC Tanıtıldı!

Machenike, Mini GTR isimli mini bilgisayar tanıttı. Bununla beraber mini bilgisayarın teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan mini PC, kolay taşınabilirliğin yanı sıra güçlü donanımıyla da öne çıkıyor. Bilgisayar böylece yüksek performans sergileyebiliyor.

Machenike Mini GTR Özellikleri

İşlemci: AMD Ryzen AI 9 HX 370

Machenike Mini GTR gücünü AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisinden alyıor. AMD'nin Zen 5 mimarisini temel alan işlemci, 12 çekirdek ve 24 iş parçacığı sunarak 5.1 GHz'e kadar saat hızına ulaşabiliyor. Ekran kartı tarafında ise RDNA 3.5 mimarisini kullanan entegre Radeon 890M bulnuuyor.

İşlemci, özellikle yapay zeka uygulamaları için büyük önem taşıyan ve 50 TOPS gücünde yapay zeka hesaplama performansı sunan XDNA 2 NPU'yu da içeriyor. Mini bilgisayar, küçük boyutuna rağmen gelişmiş soğutma sistemine sahip. Machenike'nin kendi geliştirdiği MER1.0 isimli soğutma sistemi sayesinde bilgisayarın her zaman serin kalması sağlanıyor.

Bağlantı seçenekleri açısından da zengin olan bilgisayarda dört adet USB 3.2 Gen1, iki adet USB 3.2 Gen2, bir adet 40 Gbps hızında USB4, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 ve 2.5G ethernet portu bulunuyor. Yalnızca 650 gram ağırlığında olan mini bilgisayar 128 x 128 x 45,1 mm boyutlarında. 32 GB DDR5 RAM'E sahip bilgisayarda 1 TB PCIe 4.0 SSD mevcut.

Machenike Mini GTR Fiyatı

Machenike'nin çok güçlü donanıma ve şık tasarıma sahip olan Mini GTR isimli mini bilgisayar modeli için 6 bin 999 yuan (41 bin 563 TL) fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunuldu. Bilgisayarın diğer ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.