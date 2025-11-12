Sony 27 İnç Oyun Monitörü Tanıttı! Etkileyici Görünüyor [Video]

State of Play etkinliğinde oyunların yanı sıra bir monitöre de yer verildi. Geçtiğimiz ay Pulse Elevate kablosuz hoparlör tanıtan Sony, bu kez oyun monitörü duyurdu. Hem PlayStation 5 hem Windows PC hem de Mac ile uyumlu olan monitörün özellikleri de açıklandı. Peki, PlayStation monitörü neler sunuyor?

Sony'nin Oyun Monitörünün Özellikleri

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Çözünürlüğü: QHD (1440p)

QHD (1440p) Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Yenileme Hızı: PC ve Mac'te VVR desteğiyle 240Hz, PS5 ve PS5 Pro'da 120Hz

PC ve Mac'te VVR desteğiyle 240Hz, PS5 ve PS5 Pro'da 120Hz Portlar: İki adet HDMI 2.1, bir adet DP 1.4, iki adet USB Type-A ve bir adet USB Type-C (PlayStation Link cihazları için)

İki adet HDMI 2.1, bir adet DP 1.4, iki adet USB Type-A ve bir adet USB Type-C (PlayStation Link cihazları için) Ses: Dahili stereo hoparlörler ve 3.5mm ses çıkışı

Dahili stereo hoparlörler ve 3.5mm ses çıkışı Montaj Desteği: VESA montaj uyumluluğu

VESA montaj uyumluluğu Ek Özellik: DualSense şarj yuvası

Sony'nin yeni oyun montiörü 27 inç büyüklüğünde IPS LCD panele sahip. QHD (1440p) çözünürlük sunan ekran, PC ve Mac kullanıcıları için VRR desteğiyle 240Hz yenileme hızına ulaşabiliyor ancak PlayStation 5 ve PlayStation 5 Pro’da bu hız 120Hz ile sınırlandırılmış durumda.

Monitör, iki adet HDMI 2.1 portu, bir adet DisplayPort 1.4, iki adet USB-A ve bir adet USB-C portu ile birlikte geliyor. USB-C portu sayesinde PlayStation Link desteğine sahip cihazlar ile doğrudan bağlantı kurulabiliyor. Dahili stereo hoparlöre sahip monitörde ayrıca 3.5mm ses çıkışı ve VESA montaj uyumluluğu da mevcut.

Yeni montiörü diğerlerinden ayıran çok önemli bir detay bulunuyor. Monitörde gerektiğinde gizlenebilen bir şarj yuvası bulunuyor. DualSense doğrudan monitördeki şarj yuvasına takılarak şarj edilebiliyor. Bu da oyuncular için pratik bir çözüm sunuyor çünkü kontrolcünün ayrı bir kabloya veya şarj istasyonuna ihtiyaç duymadan her zaman hazır durumda olmasını sağlıyor.

Sony tarafından tanıtılan monitör önümüzdeki yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da satışa sunulacak. Fiyat bilgisine dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten ötürü monitörün ne kadar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı bilinmiyor. Monitörün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.