Uyku Kalitesini Artıran Kulaklık Tanıtıldı! Özel Seslere Sahip

Ozlo, üç yıl önce piyasaya sürdüğü Sleepbuds'ın yeni bir modelini piyasaya sürdü. Sleepbuds 2 olarak adlandırılan bu kulaklık, önceki tasarıma büyük ölçüde bağlı kalıyor fakat uzun süreli kullanımda daha rahat ettirecek bazı önemli iyileştirmeler yapılmış durumda. Ayrıca pil ömrü konusunda da önemli gelişmeler söz konusu.

Ozlo Sleepbuds 2'nin Özellikleri Neler?

Gürültü azaltma: Pasif ses yalıtımı

Pasif ses yalıtımı Aktif gürültü engelleme (ANC): Yok

Yok Pil ömrü: Tek şarjla 14 saate kadar kullanım

Tek şarjla 14 saate kadar kullanım Bağlantı: Bluetooth

Bluetooth Şarj girişi: USB-C

USB-C Kontrol: Kulaklık üzerindeki düğme ve telefon uygulaması

Kulaklık üzerindeki düğme ve telefon uygulaması Fiziksel düğme: Telefona bakmadan uyku sesi başlatma veya alarmı kapatma

Telefona bakmadan uyku sesi başlatma veya alarmı kapatma Uyku sesleri: Var

Var Özel alarm: Var

Var Bildirim engelleme: Telefon aramaları ve bildirimlerin sesi kesmesini önler

Telefon aramaları ve bildirimlerin sesi kesmesini önler Uyku takibi: Ortam ışığı, ses seviyesi ve sıcaklık bilgilerini ölçebilir

Ortam ışığı, ses seviyesi ve sıcaklık bilgilerini ölçebilir Mobil uygulama: Var

Var Uygulama üzerinden ayarlar: Uyku sesleri, alarm ve uyku bilgileri yönetilebilir

Uyku sesleri, alarm ve uyku bilgileri yönetilebilir Bluetooth bağlantı iyileştirmesi: Daha hızlı eşleştirme

Daha hızlı eşleştirme Ses aktarımı: Daha hızlı veri aktarımı

Daha hızlı veri aktarımı Kulak ucu seçenekleri: 4 farklı boyutta silikon kulak ucu

Ozlo Sleepbuds 2'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklık, tek şarjla 14 saate kadar kullanı msüresi sağlıyor. Çoğu insan 6-8 saat uyur ama daha fazla uyuyan biriyseniz ortalamanın üzerinde bir pil ömrü olduğunu belirtmeliyiz. Şarj kutusu, kulaklıkları birkaç kez şarj edebiliyor fakat her gece takarsanız kulaklıkları bir iki haftada şarj etmek yerine gün aşırı şarj etmeniz gerekebilir.

Ozlo Sleepbuds 2 Gürültü Engelliyor mu?

Ozlo Sleepbuds 2'de açık kulak tasarımı dolayısıyla aktif gürültü engelleme özelliği yok. Amacı zaten gürültüyü tamamen kesip size keyifli müzik dinleme imkânı sunmak da değil. Bu, normal kulaklıklardan farklı olarak tamamen gece boyunca rahat kullanım imkânı elde etmek için geliştirildi. Küçük ve hafif olacak şekilde tasarlandı. Yan yatarken bile kulağa baskı yapmaması amaçlandı. Silikon kulak uçları kulağı kapatarak hem daha iyi oturmasını hem de dış seslerin bir nebze azalmasına olanak tanıyor.

Cihaz her ne kadar gürültü engelleme özelliğine sahip olmasa da silikon uçları ile fiziksel ses yalıtımı hedeflendi. Tamamen sessizlik sağlamasa da trafik sesi, köpek havlaması, klima uğultusu ve daha birçok sesi bastırabiliyor. Tabii, biri yanınızda beklenmedik anda bağırırsa onu duyarsınız. Çok yüksek seviyedeki gürültü kaynakları da istisna değil.

Ozlo Sleepbuds 2'nin Uyku Özellikleri Neler?

Kulaklık, iyi bir uyku deneyimi elde etmeniz için uykuya nasıl daldığınıza bağlı olarak özelleştirebileceğiniz uyku modlarına sahip. Bir mod, uyumaya başladığınız algılanır algılanmaz uyku seslerini etkinleştirirken basit modda ise 10 dakikalık bir müzik çalma işleminin ardından Bluetooth'u devre dışı bırakıyor. Bu sayede pil ömrüne de olumlu bir katkısı oluyor.

Cihaz, sleep shield adı verilen bir uyku koruması özelliği ile geliyor. Normal Bluetooth kulaklıklarda arama gelince bağlantı kopabiliyor. Bu kulaklık ise gelen aramaları, bildirimleri ve daha birçok unsuru uyku sırasında engelleyerek uykunuzun bölünmesini engelliyor. Bu arada fiziksel düğme sayesinde kayıtlı uyku sesini başlatabiliyor ve keyifli bir uyku elde edebiliyorsunuz. Yine bu düğmeler sayesinde özel alarmı kapatabiliyorsunuz. Telefona bakmanıza da gerek kalmıyor.

Kulaklığın şarj kutusu, ortamla ilgili bazı veriler topluyor. Oda sıcaklığı, ışık seviyesi, gürültü seviyesi buna dahil. Bunları da size uyku kaliteniz üzerinde daha fazla bilgi sahibiniz olmanız için size uygulama üzerinden sunuyor. Eğer uyku sorunları yaşayan biriyseniz bu sayede sorunun nerede olduğunu bulabiliyorsunuz.

Ozlo Sleepbuds 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Ozlo Sleepbuds 2 için 279 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 13 bin 228 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle beraber 19 bin TL civarına ulaşabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunulmadığını, farklı fiyatla satılabileceğinin altını çizelim.

Ozlo Sleepbuds 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Ozlo Sleepbuds 2'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunulmadı fakat Ozlo Sleepbuds şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Ozlo Sleepbuds 2'nin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Ozlo Sleepbuds 2, bana göre geniş bir kullanıcı kitlesine hita peden bir kulaklık değil. Daha çok belirli bir kitlenin değerlendirmek isteyeceği bir cihaz. O yüzden başarılı olup olmayacağını "herkes tarafından beğenilip beğenilmediğine" göre değil, uyku sorunu yaşayan kişilere çözüm olup olmadığına göre belirlemek daha doğru olacaktır.

Açıkçası ben bu kulaklığın çok hafif uykusu olan insanlar için ideal olduğu kanaatindeyim. Kapı sesinden bile uyananlar için epey değerli olduğu kanaatindeyim. Tabii, gelişmiş müzik performansı elde etmek isteyen, iyi bir müzik kalitesi arayanlar ve sesli görüşmelerde sorunsuz deneyim elde etmeyi amaçlayanların daha farklı kulaklıklara yönelmesi gerektiğinin de altını çizeyim. Bu, onlara göre bir model değil.