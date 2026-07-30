Bu Akıllı Yüzük, Ter Analiziyle Sağlık Takibini Üst Seviyeye Taşıyacak

Akıllı yüzükler, son birkaç yıldır gerek uyku takibi gerek kalp atış hızı gibi özelliklerle sağlık takibi konusunda önemli bir eşiği aştı. Ne var ki bu cihazların büyük bir kısmında mevcut sensörler, vücuttaki önemli değişimleri görmek için yeterli değil. Yeni geliştirilen bir akıllı yüzük ise şu anki sınırları aşma potansiyeli taşıyor.

Araştırmacılar, parmaktan alınan teri analiz eden özel bir sistem geliştirdi. Bu yöntem sayesinde kan almaya gerek kalmadan bazı sağlık ipuçlarını elde edilebiliyor. Henüz geliştirilme aşamasında olsa da uzun vadede epey umut verici görünen bu çalışma, akıllı yüzükleri sağlık durumunu inceleme konusunda daha etkili hâle getirebilir.

Yeni Akıllı Yüzük Sağlık Verilerini Nasıl İzliyor?

Yeni akıllı yüzük, klasik akıllı yüzüklerden farklı olarak sadece fiziksel verileri değil, ter üzerinden kimyasal değişimleri incelemeye odaklanıyor. Normalde bu tür ölçümler için kan almak, özel testler yapmak, yoğun egzersizle ter üretmek gerekebiliyor ama cihaz, bu yöntemlerin yerine ozmoz prensibiyle çalışan özel bir hidrojel kullanıyor. Bu jel, parmakta doğal olarak bulunan çok küçük miktardaki teri âdeta bir sünger gibi çekiyor ve bu ter de küçük sensörlerin yardımıyla analiz ediliyor.

Akıllı Yüzük Hangi Sağlık Değerlerini Ölçebiliyor?

Akıllı yüzük şu anda glikoz, keton, askorbik asit (C vitamini olarak da bilinir), ürik asit, laktat ve alkol değerlerini ölçebiliyor. Sistem aynı anda bu değerlerden dördünü ölçebilecek kapasitede. Özellikle glikoz ve keton takibi, diyabet yönetimi açısından kritik öneme sahip. Sürekli ölçüm yapılabilmesi durumunda hastaların vücudunun tüketilen yemeklere ya da fiziksel aktivitelere nasıl tepki verdiği detaylı şekilde görülebiliyor.

Bu teknoloji şu anda mevcut ölçüm cihazlarının yerini alabilecek seviyede değil ama gerçekleştirilen ilk testlerde glikoz takip cihazları ile büyük ölçüde benzer sonuçlar vermesi dikkate değer. Keton ölçümlerinde de klasik kan ölçümlerine kıyasla aşağı yukarı epey yakın sonuca ulaşıldı.

Yeni Akıllı Yüzük Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Araştırmacıların geliştirdiği ve adını CHARM olarak belirlediği prototip şu an günlük kullanım için uygun değil. Farklı sağlık koşullarına sahip daha geniş bir grup ile test edilmeye ihtiyacı var. Öte yandan yüzüğün uzn süreli kullanım için de daha dayanıklı hâle getirilmesi gerek.

Mevcut prototip tek şarjla 12 saate kadar pil ömrü sunuyor. Gün boyunca sürekli sağlık takibi yapmak isteyenler için elbette bu süre yeterli değil. Zaten ter analiz sisteminin de hâlâ geliştirilmeye ihtiyacı var. Kullanıcıların her gün rahat şekilde takabileceği o küçük ve pratik çözüme ulaşmak için henüz erken. Mevcut durumuna bakılırsa en iyimser tahminlerle 2028 yılında piyasaya sürülebilir ama çalışma hızına bağlı olarak bu süre daha da uzayabilir.

Akıllı Yüzükler İleride Hangi Özelliklere Sahip Olabilir?

Akıllı yüzükler şu an büyük ölçüde fiziksel ölçümlere dayanıyor. Hareket takibi, kalp ritmi ve dahasını takip eden bu akıllı yüzükler, kimyasal sensörlerin de takip sürecine dahil edilmesi ile gelecekte kullanıcıların metabolizması hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir. Kan şekeri takibi de dahil olmak üzere birçok konuda pratik bir çözüme sahip hâle gelinebilir.

Editörün Yorumu

Araştırmacılar tarafından geliştirilen bu akıllı yüzüğün potansiyelini epey yüksek gördüğümü söyleyebilirim. Gerçekten de iyi düşünülmüş ama ben önlerinde oldukça uzun bir zaman olduğunu düşünüyorum. Gerçek hayatta bunu sürekli kullanacağız. Özellikle dayanıklılık konusuna çok dikkat edilmesi gerek. Uzun kullanımlar için ideal bir ürün hâline gelmesi de en iyi ihtimalle 2028 yılını bulur. Hatta 2029 ya da 2030'u beklememiz bile gerekebilir.