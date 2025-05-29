İşte Yeni macOS 26 Güncellemesini Almayacak Modeller!

Apple önümüzdeki ay yani Haziran'da gerçekleştireceği WWDC etkinliğinde iOS 26 ile birlikte macOS 26 sürümünü de duyuracak. Etkinliğin gerçekleştirilmesine kısa süre kala Apple'ın yeni işletim sistemi güncellemesi vermeyi keseceği bilgisayarlar paylaşıldı.

Detaylara geçmeden önce "macOS 26 ne alaka?" diyenler için kısaca cevaplayalım: Apple'a yakın kaynaklar şirketin isimlendirme stratejisini değiştireceğini ve yıllara göre hareket edeceğini dile getiriyor. Yani bu sızıntı doğru çıkarsa önümüzdeki ay iOS 19'u değil, iOS 26'yı göreceğiz.

Benzer şekilde macOS 16'da yerini macOS 26'ya bırakmış olacak.

macOS 26 Güncellemesi Almayacak Modeller

Apple Insider tarafından paylaşılan bilgiye göre aşağıdaki Mac'ler, macOS'un bir sonraki sürümüne güncellenmeyecek.

- MacBook Pro (2018)

- iMac Pro (2017)

- Mac mini (2018)

- MacBook Air (2020, Intel tabanlı)

Bu modeller macOS Sequoia‌ tarafından desteklenen en eski Mac'lerdi ve geliştirme sürümlerinde yer almamaları, macOS 26'nın resmi uyumluluk listesinden çıkarılma olasılıklarının yüksek olduğunu gösteriyor.

Bu, Apple'ın Intel tabanlı Mac'ler için desteğini daralttığı ve tüm özellik setini öncelikli olarak Apple Silicon cihazlarına sunmaya devam ettiği üst üste ikinci yıl olacak.

macOS 26'ya güncellenecek modellerin şu şekilde olması bekleniyor;

- ‌MacBook Pro‌ (2019 ve sonrası)

- ‌iMac‌ (2020 ve sonrası)

- Mac Pro (2019 ve sonrası)

- ‌Mac mini‌ (M1 ve sonrası)

- Mac Studio (tüm modeller)

- ‌MacBook Air‌ (‌M1‌ ve sonrası)

macOS 26'nın ilk geliştirici beta sürümünün 17 GB'ı aşması bekleniyor. Bu, macOS Sequoia‌'nın ilk beta sürümünden yaklaşık 2 GB daha büyük olacağı anlamına geliyor.

Yeni sürümde yapılacak tasarım değişikliklerinin, macOS'ta yıllardır yapılan en büyük güncellemeler arasında yer alacağı paylaşılan diğer bilgiler arasında yer alıyor.