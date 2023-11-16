Spider-Man Spin-Off'u Madame Web'in İlk Fragmanı Yayınlandı!

Spider-Man'in spin-off filmi Madame Web'den merakla beklenen ilk fragman yayınlandı.

Görünüşe göre Sony'nin örümcek merkezli çoklu evreninin ne Peter Parker ne de Miles Morales'in önemli olmadığı bir kısmında geçen Madame Web, iş başında birini kurtarırken şans eseri ölümle karşılaşan ve geleceği tahmin etme yeteneğine sahip olan bir sağlık görevlisi olan Cassandra Webb'in (Dakota Johnson) hikâyesini anlatıyor.

Madame Web İlk Fragman

Fragmanda ilk başta Cassandra, etrafındaki senaryoların nasıl gerçekleşebileceğini canlı bir şekilde hayal ettiğinde bunun ne anlama geldiğini anlayamıyor ancak daha sonra gördüğü şeylerin henüz gerçekleşmediğini fark ediyor.

Ancak Cassandra, Ezekiel Sims (Tahar Rahim) adında bir adamın görülerinde üç genç kadını öldürmeye çalıştığına tanık olduktan sonra onun da en az onlar kadar tehlikeli olduğunu fark ediyor ve bunu engellemek için yola koyuluyor.

Madame Web'in fragmanı, şimdilik filmin hangi evrende geçtiğini açıklamıyor ancak konusuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış durumda.

Gelen ilk eleştirilerin olumlu olduğu filmin fragmanına dair sizin düşünceleriniz neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.