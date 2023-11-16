Spider-Man Spin-Off'u Madame Web'in İlk Fragmanı Yayınlandı!
Spider-Man spin-off'u Madame Web'in ilk fragmanı yayınlandı. Konusuyla ilgi çeken yapımın fragmanı olumlu eleştiriler aldı. İşte detaylar!
Spider-Man'in spin-off filmi Madame Web'den merakla beklenen ilk fragman yayınlandı.
Görünüşe göre Sony'nin örümcek merkezli çoklu evreninin ne Peter Parker ne de Miles Morales'in önemli olmadığı bir kısmında geçen Madame Web, iş başında birini kurtarırken şans eseri ölümle karşılaşan ve geleceği tahmin etme yeteneğine sahip olan bir sağlık görevlisi olan Cassandra Webb'in (Dakota Johnson) hikâyesini anlatıyor.
Madame Web İlk Fragman
Fragmanda ilk başta Cassandra, etrafındaki senaryoların nasıl gerçekleşebileceğini canlı bir şekilde hayal ettiğinde bunun ne anlama geldiğini anlayamıyor ancak daha sonra gördüğü şeylerin henüz gerçekleşmediğini fark ediyor.
Ancak Cassandra, Ezekiel Sims (Tahar Rahim) adında bir adamın görülerinde üç genç kadını öldürmeye çalıştığına tanık olduktan sonra onun da en az onlar kadar tehlikeli olduğunu fark ediyor ve bunu engellemek için yola koyuluyor.
Madame Web'in fragmanı, şimdilik filmin hangi evrende geçtiğini açıklamıyor ancak konusuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış durumda.
Spider-Man Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?
Marvel Sinematik Evreni genişlemeye devam ediyor. Ve bunun gerçekte ne anlama geldiğini görmemiş olsak da, Loki'de yer alan ipuçlarından ve gelecek projelerin fragmanlarından, evrenin zaman çizelgesinin daha da döngüselleşeceğini anlayabiliyoruz.
Gelen ilk eleştirilerin olumlu olduğu filmin fragmanına dair sizin düşünceleriniz neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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