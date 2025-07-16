Google Pixel 10 Serisinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu: Yeni Telefonlar Türkiye'ye Gelecek mi?

ABD merkezli teknoloji devi Google, akıllı telefon pazarındaki faaliyetlerini artırma hedefiyle yeni Pixel 10 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin yakında piyasaya süreceği yeni telefonlar hakkında pek çok detay kısa süre önce ortaya çıkarken, bugün de serinin ilk kez sergileneceği Made by Google etkinliğinin merakla beklenen tarihi resmen duyuruldu.

Google tarafından bazı içerik üreticilerine gönderilen davet mektuplarına göre, yeni Made by Google etkinliği 20 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saati ile 20:00'da başlayacak. Şirket, bu tarih duyurusuyla birlikte etkinlikte beklendiği gibi Pixel telefonların, akıllı saatlerin, kulaklıkların "ve daha fazlasının" tanıtılacağını da belirtti. İşte detaylar!

Made by Google Etkinliğinde Hangi Yeni Ürünler Tanıtılacak?

Daha önceki sızıntılar ve paylaşılan bilgilere göre, 20 Ağustos'ta düzenlenecek etkinliğin odak noktası, yeni Pixel 10 serisi akıllı telefonlar olacak. Geçtiğimiz yıl tanıtılan Pixel 9 serisinden hareketle, yeni serinin Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold olmak üzere dört farklı modelle gelmesi bekleniyor.

Yeni akıllı telefon serisinin yanı sıra, etkinlikte markanın yeni akıllı saatlerinin ve kulaklık modelinin de tanıtılması muhtemel. Şirketin bu yıl akıllı saat serisini yeni Pixel Watch 4 modeli ile genişleteceği söyleniyor. Bununla birlikte, yeni bir Pixel Buds kulaklığının da etkinlikte boy göstermesi bekleniyor; önceki modellerden yola çıkarak yeni kulaklığın Pixel Buds Pro 3 olarak adlandırılması olası.

Google'ın etkinlik duyurusunda vurguladığı "ve daha fazlası" ifadesine gelecek olursak, şirketin bu ürünlere ek olarak yeni bir teknolojisini daha tanıtabileceği konuşuluyor. Son söylentiler, Google'ın Apple'ın MagSafe teknolojisine benzer bir yanıt olan "Pixelsnap" isimli yeni bir kablosuz şarj teknolojisini tanıtacağını işaret ediyor. Bu ürünlerin Türkiye gelip gelmeyeceği ise hala merak konusu.

New Made by Google (Pixel) event officially August 20th pic.twitter.com/jQN6nNQyag — Marques Brownlee (@MKBHD) July 16, 2025

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google'ın yeni etkinliğinde tanıtılacak sürpriz ürün ne olabilir? Yorumlarda buluşalım...