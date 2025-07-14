Google Pixel 10 Serisinin Fiyatı Şaşkına Çevirdi! Bu Beklenmiyordu

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Pixel 9 serisini tanıtan Google, yeni telefon serisi üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve Pixel 10 Pro Fold modellerinden oluşan Pixel 10 serisinin fiyatı ortaya çıktı.

Google Pixel 10 Serisinin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Google Pixel 10'un 128 GB depolama alanına sahip sürümü 899 euro (42.164 TL), 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 999 euro (46.854 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Pixel 10 Pro'nun 128 GB depolama alanına sahip sürümü 1.099 euro (51.544 TL), 256 GB depolama alanına sahip sürümü 1.199 euro (56.235 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü 1.329 euro (62.332 TL), 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 1.589 euro (74.526 TL) fiyata satılacak.

Pixel 10 Pro XL modelinin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 1.299 euro (60.955 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü 1.429 euro (67.061 TL), 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 1.689 euro (79.263 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Pixel 10 Pro Fold'un 256 GB depolama alanına sahip sürümü 1.899 euro (89.118 TL), 512 GB depolama alanına sahip sürümü 2.029 euro (95.208 TL), 1 TB depolama alanına sahip sürümü ise 2.289 euro (107.408 TL) fiyata satılacak. Henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Google Pixel 10 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip Pixel 10 Pro, LTPO OLED ekran üzerinde 1280 x 2856 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon Corning'in Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini içerecek.

Gücünü Tensor G5 işlemcisinden alacak telefonda 16 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere dört farklı seçenek yer alacak. 4870 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 29W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde 5x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto bulunacak. Ön kamera ise 42 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Google Pixel 10 Pro XL'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Pixel 10 Pro XL, LTPO OLED ekran üzerinde 1344 x 2992 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon Corning'in Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekleyecek.

Tensor G5 işlemcisine sahip telefonda 16 GB RAM yer alacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek bulunacak. 5200 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 39W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Pixel 10 Pro XL'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde 5x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto bulunacak. Ön kamera ise 42 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Google Pixel 10 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Google Pixel 10 serisinin 20 Ağustos tarihinde tanıtılacağı iddia edildi.