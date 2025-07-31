Mafia: The Old Country Sistem Gereksinimleri Açıklandı! İşte Türkiye Fiyatı

Hangar 13 imzasıyla geliştirilen ve 2K Games tarafından önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek Mafia: The Old Country, efsane seriyi bir kez daha zirveye taşımaya hazırlanıyor. Aylardır gündemden düşmeyen yapım, özellikle çarpıcı grafikleriyle oyuncuları ekrana kilitleyecek.

Tabii görselliğiyle öne çıkan bir oyunun sistem gereksinimleri de merak konusu. Neyse ki netleşti. Mafia: The Old Country sistem gereksinimleri sonunda açıklandı. İşte detaylar...

Mafia: The Old Country Sistem Gereksinimleri

Mafia: The Old Country, 8 Ağustos'ta piyasaya sürülecek. Oyunu oynamak için minimum AMD Ryzen 7 2700X veya Intel i7-9700K işlemci, 16 GB RAM ve RX 5700 XT ya da RTX 2070 ekran kartı gerekiyor. Bu sistemle oyunu 1080p çözünürlükte, orta ayarlarda oynayabilirsiniz.

Önerilen sistemde ise Ryzen 7 5800X veya i7-12700K, 32 GB RAM ve RTX 3080 Ti veya RX 6950 XT isteniyor. Bu da 1440p yüksek ayarlar için ideal. Epik olarak belirtilen en yüksek ayarlar içinse 32 GB RAM, RTX 4070 Ti veya RX 9070 ekran kartı ve Ryzen 7 9700X veya i7-14700K işlemci gerekiyor. Bununla birlikte üç seçenek için de 55 GB SSD ve Windows 10/11 işletim sistemi şart.

Mafia: The Old Counry sistem gereksinimleri şu şekilde:

Özellik Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler Epik Gereksinimleri İşlemci AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K AMD Ryzen 7 9700X / Intel Core i7-14700K RAM 16 GB 32 GB 32 GB GPU AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070 AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti AMD Radeon RX 9070 / NVIDIA RTX 4070 Ti GPU Bellek 8 GB 12 GB 12 GB Render Çözünürlüğü "HD" / Medium 1920x1080 "2K" / High 2560x1440 "4K" / 2880x1620 (75%) AA / Upscaling Balanced Quality Quality İşletim Sistemi Windows 10 / 11 - DirectX 12 Windows 10 / 11 - DirectX 12 Windows 10 / 11 - DirectX 12 Depolama 55 GB SSD 55 GB SSD 55 GB SSD

Mafia: The Old Country Türkiye Fiyatı

PC fiyatı: Steam'de 49,99 dolar (2.028 TL)

Steam'de 49,99 dolar (2.028 TL) Xbox fiyatı: 1.949 TL

1.949 TL PlayStation fiyatı: 1.909 TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Mafia: The Old Country sistem gereksinimlerini nasıl buldunuz, oyun piyasaya sürüldüğünde oynama planınız var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.