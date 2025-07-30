Yeni Mafia Oyununun Oynanış Videosu Yayınlandı! Hemen İzleyin
Mafia: The Old Country'nin yeni oynanış videosu oyuncularla buluştu. Peki, yeni Mafia oyunu beklentileri karşılayabilecek mi? İşte detaylar!
Uzun süredir merakla beklenen Mafia: The Old Country'nin yeni oynanış videosu paylaşıldı. Dövüş mekaniklerine odaklanan oynanış video, oyunun neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.
Mafia: The Old Country'nin Oynanış Videosu Paylaşıldı
Mafia Game isimli resmî YouTube kanalı üzerinden Mafia: The Old Country'nin yeni oynanış videosu yayınlandı. 1 dakika 31 saniye uzunluğundaki video, dövüş mekaniklerine yakından göz atma fırsatı sunuyor.
Videoda siper alma ve çeştili silahlarla çatışma gibi mekaniklere de yer verildi. Oyuncuların bir kısmı olumlu yorumlar yaparken bir kısmı ise dövüş mekaniklerini eleştirdi. Oyunun, serinin önceki oyunlar gibi başarılı olup olmayacağı ise büyük bir merak konusu oldu.
Mafia: The Old Country Türkiye Fiyatı
- PC fiyatı: Steam'de 49,99 dolar (2.028 TL)
- Xbox fiyatı: 1.949 TL
- PlayStation fiyatı: 1.909 TL
Mafia: The Old Country Minimum sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070
- DirectX: Sürüm 12
Mafia: The Old Country'nin yüklenebilmesi için en az 55 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.
Mafia: The Old Country Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K
- RAM: 32 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti
- DirectX: Sürüm 12
Mafia: The Old Country Çıkış Tarihi
Aksiyon macera ve TPS oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek Mafia: The Old Country 8 Ağustso 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için satışa sunulacak.