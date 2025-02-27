Epic Games, Steam'de 382 TL Olan Eğlenceli Oyunu Ücretsiz Yaptı

Düzenli olarak her hafta bedava oyunlar sunmaya devam eden Epic Games, oyuncuların herhangi bir ücret ödemeden uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesini sağlıyor. Şirketin sunduğu yeni ücretsiz oyun hem grafikleri hem de oynanışıyla öne çıkıyor.

Şirket, bu hafta Steam'deki değeri 10,49 dolar (382 TL) olan Mages of Mystralia isimli yapımı bedava sunuyor. Oyunu Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Mages of Mystralia Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Epic Games Store'u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Mages of Mystralia sayfasını görüntüleyin.

"Yükle" butonuna basın.

Oyunu 6 Mart 2025 tarihine kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak kütüphaneye ekleyebilirsiniz.

Mages of Mystralia Nasıl Bir Oyun?

Borealys Games tarafından geliştirilen Mages of Mystralia'da Zia isimli büyücüyü kontrol ediyoruz. Aksiyon macera oyununda karşımıza çıkan düşmanları büyü yeteneklerimizi kullanarak yok etmeye çalışıyoruz. Çizgi film tarzı grafiklere sahip oyunda çeşitli bulmacalar da bulunuyor.

Başarılı şekilde tasarlanmış bulmacalar oyunu daha keyifli hâle getiriyor. 2017 yılında piyasaya sürülen yapımda tek oyunculu mod bulunuyor. Mages of Mystralia'nın 74 Metacritic puanına sahip olduğunu da belirtelim.

Mages of Mystralia Minimum Sistem Gereksinimleri