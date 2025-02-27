PlayStation Store'da %95'e Varan İndirim! Sevilen Oyunlar Çok Ucuzladı
PlayStation Store'da başlayan yeni kampanya ile birlikte çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte indirime giren PlayStation oyunları!
Sony, Playstation oyunları için yeni indirim kampanyası başlattı. "Fırsat Çılgınlığı" olarak isimlendirilen kampanya kapsamında oyunlar yüzde 95'e varan oranlarda indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında Need for Speed Heat Deluxe Edition, The Last of Us Part I ve daha pek çok yapım bulunuyor.
Fırsat Çılgınlığı kampanyası 13 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Need for Speed Heat Deluxe Edition yüzde 95 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 3 bin 899 TL'den 194,95 TL'ye düştü.
Need for Speed Payback Deluxe Edition yüzde 90 indirim ile 2 bin 499 TL'den 249,90 TL'ye düştü. Yüzde 90 oranında indirime giren Battlefield 1 Revolution'ın fiyatı 1.399 TL'den 139,90 TL'ye düştü. The Last of Us Part I ise yüzde 50 oranında indirim ile 2 bin 799 TL'den 1.399,50 TL'ye düştü.
Call of Duty: Modern Warfare III - Cross-Gen Paketi yüzde 50 oranında indirime girdi. Oyun bu indirim ile beraber 2.519,99 TL'den 1.259,99 TL'ye düştü. Sherlock Holmes: The Devil's Daughter yüzde 87 indirim ile birlikte 1.399 TL'den 181,87 TL'ye düştü.
İndirime Giren PlayStation Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Need for Speed Heat Deluxe Edition
|3.899 TL
|194,95 TL
|%95
|Need for Speed Payback Deluxe Edition
|2.499 TL
|249,90 TL
|%90
|A Way Out
|1.049 TL
|157,35 TL
|%85
|Battlefield 1 Revolution
|1.399 TL
|139,90 TL
|%90
|EA SPORTS FC 25 Ultimate Edition
|4.000 TL
|1.600 TL
|%60
|Far Cry Primal
|1.399 TL
|349,75 TL
|%75
|Alien: Isolation
|1.199 TL
|299,75 TL
|%75
|Paketin: South Park : The Stick of Truth + The Fractured but Whole
|2.099 TL
|419,80 TL
|%80
|DRAGON BALL Z: KAKAROT
|2.499 TL
|499,80 TL
|%80
|Sniper Elite 4
|2.499 TL
|374,85 TL
|%85
|Lords of the Fallen
|2.499 TL
|774,69 TL
|%69
|The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
|1.399 TL
|349,75 TL
|%75
|Batman: Return to Arkham
|1.749 TL
|174,90 TL
|%90
|Mortal Kombat 11 Ultimate
|399,01 TL
|51,87 TL
|%87
|Middle-earth: Shadow of War
|1.399 TL
|167,88 TL
|%88
|Far Cry 6 Deluxe Edition
|779 TL
|194,75 TL
|%75
|Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition
|3.899 TL
|779,80 TL
|%80
|Sherlock Holmes: The Devil's Daughter
|1.399 TL
|181,87 TL
|%87
|The Last of Us Part I
|2.799 TL
|1.399,50 TL
|%50
|Call of Duty: Modern Warfare III - Cross Gen
|2.519,99 TL
|1.259,99 TL
|%50
|Marvel's Spider-Man Remastered
|466,78 TL
|270,73 TL
|%42
|Avatar: Frontiers of Pandora Deluxe Edition
|1.629 TL
|537,57 TL
|%67
|Watch Dogs: Legion - Deluxe Edition
|670 TL
|100,50 TL
|%85
|TEKKEN 7 - Originals Edition
|3.499 TL
|524,85 TL
|%85
|Injustice 2 - Legendary Edition
|1.949 TL
|194,90 TL
|%90
|DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT
|1.749 TL
|699,60 TL
|%60
Efsane MMORPG Oyunu %90 İndirim ile 17 TL'ye Düştü! Bu Fırsat Kaçmaz
Yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran efsane MMORPG oyunu yüzde 90 oranında indirime girdi. İşte kampanyaya dair ayrıntılar!
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