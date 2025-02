PlayStation Store'da %95'e Varan İndirim! Sevilen Oyunlar Çok Ucuzladı

Sony, Playstation oyunları için yeni indirim kampanyası başlattı. "Fırsat Çılgınlığı" olarak isimlendirilen kampanya kapsamında oyunlar yüzde 95'e varan oranlarda indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında Need for Speed Heat Deluxe Edition, The Last of Us Part I ve daha pek çok yapım bulunuyor.

Fırsat Çılgınlığı kampanyası 13 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Need for Speed Heat Deluxe Edition yüzde 95 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı 3 bin 899 TL'den 194,95 TL'ye düştü.

Need for Speed Payback Deluxe Edition yüzde 90 indirim ile 2 bin 499 TL'den 249,90 TL'ye düştü. Yüzde 90 oranında indirime giren Battlefield 1 Revolution'ın fiyatı 1.399 TL'den 139,90 TL'ye düştü. The Last of Us Part I ise yüzde 50 oranında indirim ile 2 bin 799 TL'den 1.399,50 TL'ye düştü.

Call of Duty: Modern Warfare III - Cross-Gen Paketi yüzde 50 oranında indirime girdi. Oyun bu indirim ile beraber 2.519,99 TL'den 1.259,99 TL'ye düştü. Sherlock Holmes: The Devil's Daughter yüzde 87 indirim ile birlikte 1.399 TL'den 181,87 TL'ye düştü.

İndirime Giren PlayStation Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Need for Speed Heat Deluxe Edition 3.899 TL 194,95 TL %95 Need for Speed Payback Deluxe Edition 2.499 TL 249,90 TL %90 A Way Out 1.049 TL 157,35 TL %85 Battlefield 1 Revolution 1.399 TL 139,90 TL %90 EA SPORTS FC 25 Ultimate Edition 4.000 TL 1.600 TL %60 Far Cry Primal 1.399 TL 349,75 TL %75 Alien: Isolation 1.199 TL 299,75 TL %75 Paketin: South Park : The Stick of Truth + The Fractured but Whole 2.099 TL 419,80 TL %80 DRAGON BALL Z: KAKAROT 2.499 TL 499,80 TL %80 Sniper Elite 4 2.499 TL 374,85 TL %85 Lords of the Fallen 2.499 TL 774,69 TL %69 The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition 1.399 TL 349,75 TL %75 Batman: Return to Arkham 1.749 TL 174,90 TL %90 Mortal Kombat 11 Ultimate 399,01 TL 51,87 TL %87 Middle-earth: Shadow of War 1.399 TL 167,88 TL %88 Far Cry 6 Deluxe Edition 779 TL 194,75 TL %75 Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition 3.899 TL 779,80 TL %80 Sherlock Holmes: The Devil's Daughter 1.399 TL 181,87 TL %87 The Last of Us Part I 2.799 TL 1.399,50 TL %50 Call of Duty: Modern Warfare III - Cross Gen 2.519,99 TL 1.259,99 TL %50 Marvel's Spider-Man Remastered 466,78 TL 270,73 TL %42 Avatar: Frontiers of Pandora Deluxe Edition 1.629 TL 537,57 TL %67 Watch Dogs: Legion - Deluxe Edition 670 TL 100,50 TL %85 TEKKEN 7 - Originals Edition 3.499 TL 524,85 TL %85 Injustice 2 - Legendary Edition 1.949 TL 194,90 TL %90 DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT 1.749 TL 699,60 TL %60

PlayStation Store'da kampanya sürecinde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.