MagSafe Kalp Hastaları için Risk Taşıyor: Cebinizde Taşımayın

Apple tarafından geçtiğimiz ekim ayında tanıtılan iPhone 12 ailesi, MagSafe olarak adlandırılan manyetik aksesuar modelleri ile satışa sunuldu. Geçtiğimiz haftalarda yapılan çeşitli araştırmalar kapsamında MagSafe, kalp hastaları için önemli riskleri ortaya çıkarıyor olabilir.

MagSafe Kalp Hastaları için Tehlikeli mi?

Bu ayın başında Heart Rhythm Society isimli bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, manyetik tabanlı MagSafe aksesuarlarının defibrilatör ve kalp pilleri gibi tıbbi cihazlarla etkileşime sürebileceğinin altı çizildi. Apple, çalışmanın yayımlanmasının ardından geçen birkaç haftanın sonunda, destek bilgilerini daha kapsamlı bir şekilde güncelledi.

Apple'ın önceki destek belgelerinde, "Tüm iPhone 12 modelleri, önceki iPhone modellerine nazaran daha fazla sayıda mıknatıs içeriyor olsa da, tıbbi cihazlarla manyetik etkileşim oluşturma riski açısından, diğer iPhone modelleri ile kıyaslandığında daha yüksek riske sahip değil." ifadeleri kullanılıyordu.

Şimdi, güncellenen destek belgelerinde ise şu ifadelere yer veriliyor: "İmplante edilmiş kalp pilleri ve defibrilatörler gibi tıbbi cihazlar, yakın temas halinde mıknatıslara ve radyolara yanıt veren sensörler içerebilir. Bu cihazlarla olası etkileşimlerden kaçınmak için iPhone'unuzu ve MagSafe aksesuarlarınızı vücudunuzdan güvenli bir mesafede tutun. (15 cm'den ya da 30 cm'den fazla)"

Apple, tüm bu detaylara yer vermesine ek olarak halihazırda tıbbi araç gereçler ile etkileşimde olanların doktorlarına ya da tıbbi cihazların üreticisine danışması gerektiğinin de altını çiziyor. Yani destek belgesinde yer alan güncellemeyi, nihai bir açıklama olarak almamakta fayda var.

MagSafe Nedir?

Konuya aşina değilseniz MagSafe, Ekim 2020'de iPhone 12 modelleri ile tanıtılan manyetik tabanlı aksesuar ürünleridir. Bu aksesuarlar iPhone 12 modellerindeki mıknatıslara yapışır ve kablosuz şarjdan cüzdana kadar geniş bir ürün yelpazesi sunarlar. Tabii ki söz konusu şey mıknatıs olduğunda, kalp hastalarının halihazırda kullandıkları implante edilmiş kalp pilleri ya da defibrilatörler, istenmeyen sorunlara neden olabilir.

Peki siz Apple tarafından yapılan bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu modellerdeki mıknatıslar, istenmeyen sorunlara neden olabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.