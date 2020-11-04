MagSafe Şarj Sınırı Geldi: iPhone 12 Mini Yavaş Şarj Olacak

Apple, yakın zamanda güncellenen bir destek belgesinde, yeni MagSafe şarj cihazına sınır getirdiğini açıkladı. Tüm iPhone 12 modelleri MageSafe ile 15W ile şarj olacak iken iPhone 12 Mini ise 12W ile şarj olacak. İşte merak edilen detaylar.

MagSafe iPhone 12 Mini Şarj Sınırı Getirildi

MagSafe şarj cihazının iPhone 12 Mini için 12W maksimum güç dağıtımıyla sınırlı olacağı belirtiliyor. Bununla birlikte, MagSafe şarj cihazı, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için 15W maksimum güç sunacak.

Belgede, MagSafe şarj cihazı aracılığıyla herhangi bir iPhone 12'ye verilen gücün, sıcaklık ve diğer faaliyetler gibi çeşitli faktörlere bağlı olacağına yer verilmekte. Ayrıca, destek belgesinde 12W'ın yalnızca 9V / 2.03 ve üzeri dereceli bir USB-C güç adaptörüyle elde edilebileceği belirtilmekte. iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'da 15W maksimum güç 9V / 2.22A veya 9V / 2.56A dereceli USB-C güç adaptörü kullanılarak elde edilebilir.

iPhone 12 Mini Özellikleri

iPhone 12 Mini, 5,4 inç Super Retina XDR ekran ile gelmekte. Çerçevesiz tasarımı sayesinde iPhone 12 Mini, 5,4 inçlik daha büyük bir ekrana sahip olmasına rağmen iPhone 7/8 ile benzer boyutlara sahip.

Akıllı telefon HDR10, Dolby Vision, HLG'yi destekliyor. Ekranda, Face ID bileşenlerini barındıran bir çentik bulunuyor. iPhone 12 Mini, 5nm mimari üzerine kurulu A14 Bionic işlemciden güç alıyor.

4 GB RAM ile gelen akıllı telefon 64 GB / 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı seçeneklerine sahip. iPhone 12 Mini'nin arka tarafında 12 MP + 12 MP kamera sensörü bulunuyor. Ön tarafa baktığımızda da 12 MP'lik kamera sensörü bizleri karşılıyor. 2,227 mAh bataryadan beslenen cihazın kutusundan şarj adaptörü çıkmıyor. iPhone 12 Mini Lightning bağlantı portu üzerinden şarj oluyor.