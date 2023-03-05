Avusturya Mahkemesi FIFA Paketlerinin Kumar Olduğuna Hükmetti

FIFA ve CS:GO gibi oyunların en ilgi çekici yanlarından biri oyun içi içerikler için gizemli kutu veya paketlerin açılmasıdır. Ancak bazı otoriteler bu sistemin kumara teşvik ettiğini düşünüyordu. Avusturya'da bir mahkemeden konuyla alakalı önemli bir karar çıktı.

FIFA Ultimate Team paketlerinin bir tür kumar olduğuna karar veren mahkeme, Sony'ye geri ödeme yapma talimatı verdi.

FIFA Paketleri Kumar Yasalarını İhlal Ediyor

2020 yılında Sony'ye açılan bir davada, yakın zamanda aralarında reşit olmayan bir kişinin de bulunduğu FIFA oyuncuları lehine karar çıktı. Buna göre 400 euro üzerinde kumar oynayan davacıların avukatı, FIFA'nın rastgele paket sisteminin ülkedeki kumar yasalarını ihlal ettiğini iddia etti.

Davada, PlayStation ürünleriyle sağlayıcı durumundaki Sony sorumlu tutuldu. Yaklaşık 3 yıl süren dava sonrasında mahkeme Avusturyalı oyuncuların lehine karar verdi. Buna göre Sony, oyuncuların yaptığı harcamaları geri ödemek zorunda kalacak.