3 Doktorun Öldüğünü Bildirdiği Mahkum Morgda Canlandı

3 ayrı doktor tarafından öldüğü bildirilen mahkum morgda canlandı. İspanya'daki hapishanenin yetkilileri, üç ayrı doktorun hiçbir hayati belirti göstermeyen mahkumun öldüğünü bildirmesinden sonra bir anda canlanması karşısında şoke oldu. Öldüğü bildirilen mahkum, otopsisine başlamadan sadece birkaç saat önce gözlerini açtı, çevresine baktı ve şaşkınlığını koruyamadı.

Gonzalo Montoya Jiménez isimli mahkum o zamanlarda 29 yaşındaydı. Mahkum, soygundan ötürü kalmak zorunda olduğu İspanya'nın kuzeybatısındaki Asturias Merkezi Cezaevi'nin maksimum güvenlikli bölümünde cezasını çekiyordu. 7 Ocak 2018 tarihinde sabah yoklaması yapılırken hücresinde bulunmuştu. Hiçbir hayati belirti göstermiyordu.

Jiménez, hücresinde bir sandalyede cansız bir şekilde otururken bulunduktan sonra hapishanede görevli doktorlar tarafından incelendi. Hayati hiçbir tepki göremeyen doktorlar, mahkumun öldüğünü bildirdi ve mahkumun bedeni, bir saat sonra adli tıp uzmanı tarafından incelenmeye alındı. İlk değerlendirme, ön değerlendirme ile aynı sonuçlandı.

Mahkum Beklenmedik Bir Şekilde Morgda Canlandı

Doktorlar daha sonra morgda bir şeylerin yanlış gittiğini fark etti. Jiménez, vücudunun korunmasının sağlanması için morgda kalmış ve otopsisine hazırlanırken vücudunun bazı bölümleri işaretlenmişti. Doktorlar artık mahkumun tamamen öldüğüne kanaat getirirken mahkum birden canlandı.

El Espanol'a göre adli tıp uzmanları, ceset torbasının içinden gelen sesleri duymaya başladı. Uzmanlar, ceset torbasını açtığında mahkumun hala hayatta olduğunu gördü. Jiménez ölmemişti. Jiménez'in hala hayatta olduğunu fark eden uzmanlar, onu kurtarmak için Jiménez'i ambulansla başka bir hastaneye nakletti. Mahkumun durumunun stabil olduğu bildirildi.

Jiménez'in yaşadığı ilginç olayın üzerinden 2 yıldan daha fazla zaman geçmesine rağmen bunun nasıl mümkün olabildiğine dair hala soru işaretlerini tamamen giderecek bir açıklama yapılamadı.

Jiménez, "ölü" olarak bulunmasından bir gün önce çeşitli şikayetleri olduğunu dile getirmişti. Onun rahatsızlığının kaynağı tam olarak bilinmese de yetkililer, mahkumun vücudunun siyanoz belirtileri gösterdiğini açıkladı.

Mahkumla ilgilenen sağlık görevlileri, bunun bilinç ve duyu kaybı sergilenmesine yol açan katalepsi vakası olabileceğini söyledi. Jiménez'in bilincine yeniden kavuşması ve konuşmaya başlaması tam olarak 24 saatini aldı. Uyandığında görevlilere sorduğu soru ise eşini görmesine izin verilip verilmediği oldu.