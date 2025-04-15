Mahsun J 2. Sezon Tarihi Belli Oldu! Yeni Fragman da Paylaşıldı

Mahsun J 2. sezon fragmanı yayınlandı. Fragman ile birlikte Mahsun J 2. sezon ne zaman sorusu yanıtlandı. İşte yeni sezon tarihi ve dahası!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Mahsun J 2. sezon ne zaman sorusunun yanıtı, Mahsun Karaca'nın popüler komedi dizisinin ilk sezonunu izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Yayınlanan yeni fragman, ikinci sezona dair merak edilen soruya ışık tuttu.

Mahsun J 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Mahsun J dizisinin ikinci sezonu 25 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmaya başlayacak. İkinci sezonun sekiz adet bölümden oluşması bekleniyor. 2024 yılında yayınlanan ilk sezonda da sekiz bölüm yer almıştı.

YouTube kanalı üzerinden Mahsun J yeni sezon fragmanı da yayınlandı. 22 saniye uzunluğundaki video kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Öyle ki fragmanın görüntülenme sayısı 134 bini aştı.

Mahsun J 2. Sezon Fragmanı

Mahsun J Nasıl ve Nereden İzlenir?

Mahsun J dizisini Gain üzerinden izleyebilirsiniz. Belirli bir ücret karşılığında Gain aboneliği alabilir ve dijital yayın platformunun kütüphanesinde yer alan tüm içeriklere erişebilirsiniz.

Mahsun J Oyuncuları

  • Mahsun Karaca
  • Eda Akalın
  • Tuğçe Yolcu
  • Mehtap Özdemir
  • Ömer Özdemir
  • Engin Yüksel
  • Ece İrtem
  • Fikret Urucu
  • Ayça Damgacı

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