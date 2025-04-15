Mahsun J 2. Sezon Tarihi Belli Oldu! Yeni Fragman da Paylaşıldı
Mahsun J 2. sezon fragmanı yayınlandı. Fragman ile birlikte Mahsun J 2. sezon ne zaman sorusu yanıtlandı. İşte yeni sezon tarihi ve dahası!
Mahsun J 2. sezon ne zaman sorusunun yanıtı, Mahsun Karaca'nın popüler komedi dizisinin ilk sezonunu izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Yayınlanan yeni fragman, ikinci sezona dair merak edilen soruya ışık tuttu.
Mahsun J 2. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?
Mahsun J dizisinin ikinci sezonu 25 Nisan 2025 tarihinde yayınlanmaya başlayacak. İkinci sezonun sekiz adet bölümden oluşması bekleniyor. 2024 yılında yayınlanan ilk sezonda da sekiz bölüm yer almıştı.
YouTube kanalı üzerinden Mahsun J yeni sezon fragmanı da yayınlandı. 22 saniye uzunluğundaki video kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Öyle ki fragmanın görüntülenme sayısı 134 bini aştı.
Mahsun J 2. Sezon Fragmanı
Mahsun J Nasıl ve Nereden İzlenir?
Mahsun J dizisini Gain üzerinden izleyebilirsiniz. Belirli bir ücret karşılığında Gain aboneliği alabilir ve dijital yayın platformunun kütüphanesinde yer alan tüm içeriklere erişebilirsiniz.
Mahsun J Oyuncuları
- Mahsun Karaca
- Eda Akalın
- Tuğçe Yolcu
- Mehtap Özdemir
- Ömer Özdemir
- Engin Yüksel
- Ece İrtem
- Fikret Urucu
- Ayça Damgacı