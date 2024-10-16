AFAD, 16 Ekim sabah saat 10.46'da Malatya'nın Kale ilçesinde büyüklüğü 5,9 olan bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem Malatya'nın diğer ilçelerinde ve hatta çevre illerde hissedildi. Hala 6 Şubat depreminin izlerini silmeye çalışan bölgede vatandaşlar panikle sokaklara dökülürken, şimdilik herhangi bir can kaybı ya da yıkılan binadan bahsedilmedi.

Malatya'da 5,9 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, çevre illerden de hissedilirken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında "Malatya’nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya ayrıca, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.Şu ana kadar bizlere ulaşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor." dedi.

Deprem nedeniyle Malatya ve Elazığ'da eğitime bir gün ara verildi. Her ne kadar gelişmeler herkese 6 Şubat depremlerinde yaşanan acıyıı anımsatsa da bölgede bildirilen büyük bir hasarın olmaması tüm Türkiye'nin içini ferahlattı. Bölge halkı yine de bunun daha büyük bir depremin öncüsü olmasından endişe ediyor.

Merak edilen bir diğer konu ise erken uyarı sistemlerinin çalışıp çalışmadığı oldu. Bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımına göre servisi neredeyse mükemmele yakın çalıştı. Bir kullanıcının yorumununa göre Android Deprem Uyarıları Sistemi, sarsıntıdan 15-20 saniye öncesinde kullanıcılarını bilgilendirdi. Ki bu deprem gibi kritik bir olayda yaşam ve ölüm arasındaki farkı yaratıyor.