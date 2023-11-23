Malatya'da İki Kez Deprem Oldu!

Bugün Malatya'da peş peşe iki deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), halkı paniğe sürükleyen depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Ekipler Taramaya Çıktı!

Bugün Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 17.46'da 5,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. 6,99 kilometre derinliğindeki ilk depremden üç dakika sonra saat 17.49'da 4,7 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha kaydedildi.

Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 ve 4.7 büyüklüklerindeki #depremler sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Ekiplerimiz teyakkuz halindedir.



Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi… — AFAD (@AFADBaskanlik) November 23, 2023

Deprem kısa süreliğine paniğe neden oldu. Aradan çok zaman geçmeden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), şimdilik depremden kaynaklı olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını açıkladı.

Çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını duyurdu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.