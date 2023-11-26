13 eyaletten oluşan Güneydoğu Asya ülkesi Malezya, Türkiye'den savaş gemisi alacak. İki ülke arasında yapılan anlaşma ile 'devletten devlete' (G2G) yöntemiyle ihracat gerçekleştirilecek.

LMS Batch-2 korvet tedarik programı kapsamındaki ihaleye Türkiye’den STM, ASFAT ve DEARSAN şirketleri katıldı. İhalenin sonucunda Türkiye, rakipleri Güney Koreli Hyundai ve Hollandalı Damen arasından sıyrıldı.

Malezya Savunma Bakanı Muhammed Hasan, korvet ihalesi sonucunda gemilerin Türkiye'den 'devletten devlete' (G2G) yöntemiyle alınacağını açıkladı. Buna göre Türkiye'den 3'ü kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplamda 8 savaş gemisi satın alınacak.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA 2023) geçtiğimiz aylarda şunları söylemişti:

"STM olarak ADA sınıfı korvetlerin ilk 4'ünün inşasında Deniz Kuvvetleri ile beraber çok önemli roller üstlendik. Malezya'da LMS (kıyı muharebe gemisi) projesi olarak adlandırılan bir ihale süreci devam ediyor.

Malezya'dan alınacak bir işle beraber çok daha büyük bir potansiyele fırsat açılacağını düşünüyoruz. Denizaltı modernizasyonunu konuşuyoruz. LMS olsun, başka ihaleler var, Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları var. Onlara yönelik de bugüne kadar çok yoğun şekilde değerlendirmeler yapmayı başardık. Açıkçası gördüğümüz ilgi de biz son derece mutlu ediyor ve ümitler veriyor bir tarafta."