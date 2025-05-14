Dünyada Sayılı: MAN Ankara'da Elektrikli Yolcu Otobüsü Üretecek!

Ulaşım sektörü, küresel ölçekte karbon salımını azaltmak için en kritik dönüşüm alanlarından biri olarak görülüyor. Özellikle şehir içi taşımacılıkta elektrikli araçların kullanımı, yalnızca emisyon oranlarını düşürmekle kalmıyor; aynı zamanda kent yaşamının çevresel sürdürülebilirliğini de doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda üretim merkezlerinin dönüşümü ve yeni teknolojilere dayalı mobilite çözümlerinin geliştirilmesi, sektör oyuncularının stratejik önceliklerinin başında geliyor.

MAN, Ankara'da Elektrikli Otobüs Üretmeye Hazırlanıyor!

MAN Truck & Bus, sürdürülebilir mobilite vizyonu doğrultusunda Ankara’daki üretim tesisini yeniden yapılandırarak Ürün Geliştirme Merkezi (PDC) haline getirdi. Bu dönüşümle birlikte tesis, elektrikli otobüslerin üretim ve Ar-Ge süreçlerine ev sahipliği yapacak. MAN, 2025 yılı ortasından itibaren Lion’s City E ailesine ait elektrikli şehir içi ve şehirlerarası modellerin üretimini burada başlatmayı hedefliyor.

Bir sonraki adımda ise 2026 yılında ilk eCoach modelinin üretime alınması planlanıyor. Tesisin bu yeni vizyonu, MAN’ın CO2 nötr üretim stratejisinin de önemli bir ayağını oluşturuyor. Ankara’da yürütülen bu dönüşüm, sadece üretim değil, aynı zamanda geliştirme faaliyetlerini de kapsıyor.

Kurulan yeni Ürün Geliştirme Merkezi, otobüslerin tüm tasarım, prototipleme, dokümantasyon ve proje yönetim süreçlerini tek çatı altında topluyor. Yaklaşık 830 çalışanın görev aldığı bu merkez, 41 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirildi. 300.000 metrekarelik alana kurulan tesiste test pisti, rampalar, modifikasyon atölyeleri ve Ar-Ge laboratuvarları bulunuyor.

Geliştirme merkezi, MAN’ın Münih, Polonya ve Güney Afrika’daki mühendislik birimleriyle entegre biçimde çalışarak küresel bir Ar-Ge ağına katkı sağlıyor. Sadece üretim değil, üretim biçimi de MAN’ın iklim odaklı hedefleri arasında yer alıyor. Güney Afrika’daki tesislerinde CO2 nötr üretimi başlatan şirket, Ankara’da da aynı hedefe 2030 yılına kadar ulaşmayı planlıyor.

Bu doğrultuda tesiste güneş panelleri kuruluyor, enerji verimliliği artırılıyor ve üretim süreçleri düşük karbon salımı hedefiyle yeniden yapılandırılıyor. Bu yaklaşım, elektrikli araç üretimiyle birlikte çevresel etkileri minimize eden bir üretim anlayışını da beraberinde getiriyor.

MAN, Avrupa’da Polonya Starachowice tesisinde elektrikli şehir içi otobüslerin üretimini yürütürken, Nürnberg’de eTrucks ve eBus'lar için batarya paketleri geliştiriyor. Ankara’daki yeni yapılanma ise şirketin şehirlerarası taşımacılığa uygun elektrikli otobüs segmentini destekleyecek.

Hem Türkiye pazarında hem de küresel ihracat alanında bu segmentin genişletilmesi, MAN’ın sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejisini daha da güçlendirecek. Elektrikli ulaşımın geleceğine yönelik bu atılımlar, MAN’ın yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda çevresel sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini gösteriyor.

Ankara’daki üretim tesisinin bu dönüşümle kazandığı yeni rol, Türkiye’yi küresel sürdürülebilir ulaşım ağında önemli bir merkez haline getirirken, MAN’ın uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında da kilit bir konumda yer alıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...