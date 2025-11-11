Merakla Beklenen Marathon Yakında Geliyor! Tarih Verildi

Bungie'nin üzerinde çalıştığı yeni oyunu ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Marathon'un ne zaman çıkacağı belli oldu. Dünya genelinde çok fazla sayıda oyuncu tarafından merakla beklenen oyunun çıkış tarihi daha önce süresiz olarak ertelenmişti.

Marathon Çıkış Tarihi

Sony'nin CFO'su Lin Tao, oyunun aktif geliştirme sürecinde olduğunu ve şirketin oyunu mevcut mali yılda piyasaya sürmeye tamamen kararlı olduğunu belirtti. Sony'nin mali yılı Mart 2026 tarihinde sona eriyor. Dolayısıyla söz konusu oyunun 2026 yılının şubat veya mart ayında çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz ay yapılan kapalı oyun testlerine katılan katılan oyunculara göre Marathon artık çok daha iyi bir durumda. Oyuncular, yaz aylarında yapılan testlere kıyasla önemli bir gelişme kaydettiğini ifade etti. Oyunda bazı küçük sorunlar olduğu belirtilse de bunların kolayca düzeltilebilecek nitelikte olduğu öne sürüldü.

Marathon Fragmanı

Marathon Nasıl Bir Oyun?

Bungie tarafından PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için geliştirilen Marathon, takım tabanlı bir shooter yani nişancı oyunu. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanacak oyunda farklı yeteneklere sahip "Runner" isimli karakterler yer alacak. Bir "Runner" seçip aksiyon dolu mücadeleye dahil olacağız. Oyunda üçer kişilik ekipler bulunacak.

Keyifli zaman geçirilmesine imkân tanıyacak oyunda topladığımız silahlar, implantlar ve ekipmanlarla oyun tarzımızı özelleştirebileceğiz. Eğer agresif oynanış tarzımız varsa buna uygun implantlar, silahlar ve ekipmanlar toplamamız gerekecek. Ekibimize destek olmak için uzun menzilli silahlar da tercih edebileceğiz.