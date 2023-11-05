Mark Zuckerberg Ameliyat Oldu: Sağlık Durumu Ne?

Instagram, Facebook, WhatsApp ve Threads gibi uygulamaların çatı şirketi olarak bilinen Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg, dövüş sırasında sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü milyarderin bacağından bir operasyon geçirdiği öğrenildi.

Dövüş Esnasında Bacağından Sakatlandı!

Pandemi döneminden beri dövüş sprolarıyla ilgilenen Mark Zuckerberg, Elon Musk ile kafes dövüşü planından bağımsız olarak bunu bir hobi olarak yapıyor. Zuckerberg'ün önümüzdeki yıl gerçekleşecek MMA turnuvasına hazırlanırken sakatlandığı öğrenildi.

Instagram hesabından ameliyat olduğunu sürpriz bir şekilde açıklayan Zuckerberg, ön çapraz bağlarını yırttığı için operasyon geçirdiğini ifade etti. Şu anda biraz ertelense de sağlığına kavuştuğunda antrenmanlara yeniden katılacağını söyledi.

İşte Mark Zuckerberg'ün ameliyatıyla ilgili açıklaması:

“Antrenman sırasında ACL’mi yırttım (ön çapraz bağ) ve yenilemek için girdiğim ameliyattan yeni çıktım. Benimle ilgilenen doktorlara ve ekibe minnettarım. Gelecek yılın başlarında rekabetçi bir MMA dövüşü için antrenman yapıyordum. Ancak şimdi bu biraz ertelenmiş oldu. Yine de iyileştikten sonra bunu yapmayı dört gözle bekliyorum. Sevgi ve desteğiniz için hepinize teşekkürler.”

Bir yandan Elon Musk ile kafes dövüşü yapmak için hazırlanan Zuckerberg'ün sakatlığıyla ilgili Elon Musk'tan bir açıklama gelmedi. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar Zuckerberg'ün kafes dövüşünü ertelemek için ameliyat geçirdiğini iddia etti.

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