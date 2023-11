Elon Musk'tan Mark Zuckerberg'e Yeni Çağrı: "Her Koşulda, Her Yerde"

Elon Musk, Mark Zuckerberg ile arasındaki husumeti yeniden alevlendirdi ve teknoloji devi dostuyla "her koşulda" dövüşebileceğini iddia etti.

52 yaşındaki Musk, SpaceX'in kurucusu, Tesla'nın CEO'su ve eski adı Twitter olan X'in sahibi konumunda. 39 yaşındaki Zuckerberg ise Facebook'un ana şirketi Meta'nın sahibi. İkili bu yıl içerisinde bir kafes dövüşü için defalarca kez medya önünde yer alsalar da bu söylemleri gerçeğe dönüşmemişti.

Ancak şimdi Musk, The Joe Rogan Experience'da yaptığı konuşmada Zuckerberg'e bir kez daha seslendi. Musk şu ifadeleri kullandı:

"Hazırlanmak için zamana ihtiyacım yok. Dövüşün belirleyici faktörü kardiyo olmayacak.

Bunu her zaman, her yerde, her yerde, her kuralla yapmaya hazırım. Onu her koşulda düelloya davet ediyorum."