Elon Musk'tan Mark Zuckerberg'e Yeni Çağrı: "Her Koşulda, Her Yerde"

Elon Musk, Mark Zuckerberg ile arasındaki husumeti yeniden alevlendirdi ve teknoloji devi dostuyla "her koşulda" dövüşebileceğini iddia etti.

52 yaşındaki Musk, SpaceX'in kurucusu, Tesla'nın CEO'su ve eski adı Twitter olan X'in sahibi konumunda. 39 yaşındaki Zuckerberg ise Facebook'un ana şirketi Meta'nın sahibi. İkili bu yıl içerisinde bir kafes dövüşü için defalarca kez medya önünde yer alsalar da bu söylemleri gerçeğe dönüşmemişti.

Ancak şimdi Musk, The Joe Rogan Experience'da yaptığı konuşmada Zuckerberg'e bir kez daha seslendi. Musk şu ifadeleri kullandı:

"Hazırlanmak için zamana ihtiyacım yok. Dövüşün belirleyici faktörü kardiyo olmayacak. Bunu her zaman, her yerde, her yerde, her kuralla yapmaya hazırım. Onu her koşulda düelloya davet ediyorum."

Elon Musk, Zuckerberg'i Nasıl Yeneceğinden Bahsetti

Musk ilginç bir şekilde olası bir dövüş ihtimalinde Zuckerberg'e karşı olan planından da bahsetti.

"Ağırlık kategorilerinin olmasının bir nedeni var. Dövüşte oldukça iyi olan bir arkadaşım var ama kilosu benimkinin yarısı kadar. Ben de ona 'Sana dövüşte neden ağırlık kategorileri olduğunu göstereyim.' dedim. "'Mors' denen bir hareket yapacağım. Sadece üzerine yatacağım, kilit uygulamayacağım ama öyle bir pozisyon alacağım ki beni üzerinden atman çok zor olacak. Keza dediğimi yaptım ve atamadı."

Zuckerberg, UFC tüy siklet şampiyonu Alexander Volkanovski ve eski orta siklet şampiyonu Israel Adesanya ile birçok kez antrenman yaptı. Bu esnada Musk ise ağır sıklet şampiyonu Georges St-Pierre ile antrenman yapmıştı.

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