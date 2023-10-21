Mark Zuckerberg'den Yeni Video: Kızının Saçını Ray-Ban Akıllı Gözlüğüyle Örüyor!

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin yeni yapay zekâ destekli Ray-Ban akıllı gözlüğünü kızının saçını örmek için kullandığı bir Instagram paylaşımında gösterdi.

Videoda Meta'nın patronu Ray-Ban gözlüğüne "Hey Meta, nasıl örgü yapabilirim?" diye soruyor. Akıllı gözlükteki yapay zekâ daha sonra Zuckerberg'e kızının saçını örerken adımlar boyunca rehberlik ediyor.

Daha sonra örgünün fotoğrafını çekmeye devam ediyor ve "Sonunda örgü yapmayı öğrendim. Teşekkürler, Meta AI" yazarak eşine gönderiyor.

Mark Zuckerberg Kızının Saçını Ray-Ban Akıllı Gözlük ile Örüyor

Ray-Ban ile iş birliği içinde üretilen akıllı gözlükler geçen ay Meta'nın Connect etkinliğinde gösterilmişti. Yapay zekâ gözlükleri kayıt yapabilen bir kameraya ve gözlüğün kenarlarında hoparlörlere sahip.

Meta, gözlük kullanıcılarının "sanal ve gerçek dünyalar" arasında hareket etmelerine ve "metaverse"i deneyimlemelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Akıllı gözlüğün en üst versiyonu ise 299 dolardan satılıyor ve beraberinde geliştirilmiş kameralar, daha hafif bir tasarım ve canlı yayın gibi yeni özellikler getiriyor.

Peki siz Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlüğü hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.