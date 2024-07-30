Mark Zuckerberg'den Cesur Tahmin: "Tüm Dünya Çok Yakında Bu Teknolojiyi Kullanacak!"

Mark Zuckerberg, bir konferans sırasında yaptığı konuşmada, farklı fiyat noktalarında ve teknolojik özelliklere sahip çok sayıda akıllı gözlüğün kısa sürede piyasada popüler hale geleceğini iddia etti.

Zuckerberg'in iddiası, akıllı gözlüklerin geleceği hakkında önemli bir tartışmayı başlattı. Peki bu akıllı gözlüklerin popüler olmasını sağlayacak kadar potansiyelleri var mı? İşte detaylar…

Akıllı Gözlükler Çok Yakında Popüler Olacak

Zuckerberg'in bu tahmini, Meta'nın Ray-Ban ile ortaklaşa geliştirdiği ilk nesil akıllı gözlüklerle zaten somut bir adım atıldığını gösteriyor. Şirket, yeni nesil gözlüklerde moda tasarımını ön planda tutarak, akıllı teknolojileri günlük hayata daha şık bir şekilde entegre etmeyi hedefliyor.

Özellikle de 300 dolar gibi uygun bir fiyatla sunulacak, ekrana ihtiyaç duymayan yapay zeka destekli gözlüklerin milyonlarca kişi tarafından tercih edileceğini öngörüyor.

Akıllı gözlüklerın neler yapabildiğinden bahsedecek olursak, mevcut modellerde fotoğraf ve video çekmek, sosyal medya platformlarında canlı yayın yapmak, görüntülü arama yapmak gibi özellikler bulunuyor. Ayrıca, yapay zeka asistanı ile sesli komutlarla etkileşim kurmak da mümkün.

Zuckerberg'in görüşüne göre ise bu özellikler daha da geliştirilerek, akıllı gözlüklerin günlük işlerimizi kolaylaştıran, eğlencemizi artıran ve hatta sağlığımızı takip eden araçlara dönüşmesi hedefleniyor.

Bazı uzmanlar ise bu kadar hızlı bir yaygınlaşmanın gerçekleşmesi konusunda şüpheci yaklaşsalar da akıllı gözlüklerin potansiyelinin oldukça yüksek olduğu konusunda genel bir fikir birliği bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda bu teknolojinin nasıl gelişeceğini ve hayatımızı nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz.